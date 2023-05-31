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نجل المصارع الشهير “أوماجا” يُعلن إسلامه
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نجل المصارع الشهير “أوماجا” يُعلن إسلامه

نجل المصارع الشهير “أوماجا” يُعلن إسلامه

نجل المصارع الشهير “أوماجا” يُعلن إسلامه
١٠:٤٨:١١ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن نجل المصارعة الشهير “اوماجا” إسلامه، بعد أن نطق الشهادتين في فيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر نجل ماجا خلال الساعات الماضية مقطع فيديو بعنوان: “رحلتي إلى الإسلام وكيف أصبحت مسلمًا” يتحدث فيه عن دوافعه لدخول الإسلام.

وفي عام 2009، توفي المصارع إدوارد فاتو، الشهير باسم “أوماجا”، متأثرًا بأزومة قلبية في مستشفى بأحد مستشفيات مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية.

وجاءت وفاة المصارع المولود في عام 1974 بسبب انسداد قصبة في القلب، بسبب مجموعة من السمية الحادة وأمراض القلب وفشل الكبد، بحسب ما أعلن آنذاك.

وكان قد اشتهر بنزالاته القوية، وقوته البدنية.

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الإسلام رحلتي إلى الإسلام وكيف أصبحت مسلمًا منصات التواصل الاجتماعي نجل المصارعة الشهير اوماجا

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