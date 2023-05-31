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من اليوم وحتى الغد.. توقعات بأمطار غزيرة ورياح مغبرة على 11 منطقة

من اليوم وحتى الغد.. توقعات بأمطار غزيرة ورياح مغبرة على 11 منطقة

من اليوم وحتى الغد.. توقعات بأمطار غزيرة ورياح مغبرة على 11 منطقة
١٠:٢٣:٠٧ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس عبد العزيز، استمرار الحالة المطرية السابعة عشر من متوسطة إلى غزيرة، على مختلف مناطق المملكة.

أمطار متوقعة من اليوم وحتى الغد

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه لازالت درجات الحرارة في عموم المملكة أقل من المعدل السنوي.

ولقت إلى أنه يتوقع تساقط أمطار خلال الـ 24″ ساعة القادمة من اليوم الأربعاء وحتى صباح غد الخميس.

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الحالة المطرية متوقعة على 11 منطقة

وأضاف أنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة من مكان إلى أخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على  أجزاء متفرقة من مكة والمدينة والشمالية.

وبين أن الحالة تمتد إلى حائل والقصيم والرياض والباحة وعسير وجازان ونجران وشمال الشرقية، وأنها مسبوقة برياح نشطة مغبرة.

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

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أمطار وسيول وبرد وضباب على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جران وجازان وعسير والباحة، ومكة المكرمة.

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سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح نشطة مغبرة

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة والقصيم وحائل والرياض والشرقية.

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