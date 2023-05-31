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مع بدء التقديم اليوم.. “التعليم” توضح خطوات النقل الداخلي للمعلمين

مع بدء التقديم اليوم.. “التعليم” توضح خطوات النقل الداخلي للمعلمين

مع بدء التقديم اليوم.. “التعليم” توضح خطوات النقل الداخلي للمعلمين
١٠:٣٧:٠١ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم عن خطوات التقديم على حركة النقل الداخلي للمعلمين، بالتزامن مع بدء تلقي طلبات النقل اليوم الأربعاء.

وتستمر إجراءات النقل الطلبات ابتداءً من اليوم الأربعاء 11 ذو القعدة 1444هـ، الموافق 31 مايو 2023م، وحتى يوم الإثنين المقبل، 16 ذوالقعدة 1444هـ، الموافق ٥يونيو ٢٠٢٣م.

وسيتم الإعلان عن نتائج الحركة خلال الفترة من التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري وحتى يوم الرابع من شهر ذي الحجة القادم.

ومنحت الوزارة مهلة ثلاثة أيام للاعتراض على نتائج الحركة منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

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خطوات طلب النقل الداخلي للمعلمين

-الدخول على نظام نور بطريقتين:

الأولى: عن طريق إدراج اسم المستخدم وكلمة السر لنظام نور

الثانية: عن طريق بوابة النفاذ الوطني الموحد.

-اختيار أيقونة خدمات شؤون المعلمين

-ثم التوجه إلى أيقونة رغبات النقل الداخلي.

-ثم النقر على إضافة طلب داخلي.

-التهمل والاطلاع على الإقرار

-وضع علامة صح على أيقونة الاطلاع للتمكن من الانتقال للصفحة التالية.

-يمكنك بعد ذلك إضافة الرغبات واتباع الخطوات الخاصة بإدخالها وترتيبها.

-بعد الانتهاء من إدخال الرغبات ستظهر صفحة بها تاريخ الطلب وباقي البيانات.

بعد ذلك يمكن طباعة استمارة النقل الداخلي.

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