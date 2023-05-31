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النفط يحول بوصلته إلى أسفل.. و”برنت” عند 73 دولارًا للبرميل

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النفط يحول بوصلته إلى أسفل.. و”برنت” عند 73 دولارًا للبرميل

النفط يحول بوصلته إلى أسفل.. و”برنت” عند 73 دولارًا للبرميل

النفط يحول بوصلته إلى أسفل.. و”برنت” عند 73 دولارًا للبرميل
١٠:١٩:٢٠ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن بدأت التعاملات على ارتفاع.

جاء الانخفاض بفعل مخاوف من تباطؤ الطلب من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، بعد صدور بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس 28 سنتا إلى 73.43 دولار للبرميل بحلول الساعة 0250 بتوقيت جرينتش.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 26 سنتا إلى 69.20 دولار للبرميل، وهبط كلاهما بأكثر من أربعة بالمئة يوم أمس الثلاثاء.

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أسعار النفط أمس

زادت أسعار النفط في التعاملات الصباحية، اليوم الثلاثاء، بعد التوصل إلى اتفاق لسقف الديون الأمريكية، لتفادي تعثر أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 12 سنتا أو 0.16 في المئة عند التسوية إلى 77.07 دولار للبرميل، بحسب “رويترز”.

في الوقت نفسه، زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا، أو 0.3 في المئة، عند 72.92 دولار للبرميل.

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