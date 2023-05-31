رابط التقديم.. أكاديمية منشآت تُعلن عن حزمة من البرامج والدورات المجانية المختلفة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أكاديمية منشآت عن حزمة من البرامج و الدورات المجانية المختلفة، للمواطنين في عدد من مناطق المملكة.

وأوضحت أنها تقدم مجموعة برامج متخصصة ومكثفة ضمن مبادرات الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وشركائها.

وأضافت أن البرامج التدريبية تأتي لبناء وتطوير قدرات فئات وشرائح وقطاعات واعدة، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* مجالات التدريب:

1 – محاسبة.

2 – ريادة أعمال.

3 – الموارد البشرية.

4 – الامتياز التجاري.

5 – التجارة الالكترونية.

6 – المبيعات و التسويق.

* المقر:

مركز دعم المنشآت.

* الفئة المستهدفة:

روّاد الأعمال وأصحاب الامتياز المحتملين.

* طريقة التقديم:

وأشارت أكاديمية منشآت، إلى أن التقديم على البرامج و الدورات المجانية المختلفة من خلال هذا الرابط، (اضغط هنا).

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