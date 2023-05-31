قبل فوات الأوان.. أطعمة ومشروبات تحمي ذاكراتك في الكبر

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توصلت دراسة جديدة إلى أن الأطعمة والمشروبات التي تحتول على مادة الفلافانول قد تساعد في حماية ذاكرتك مع تقدمك في العمر.

وأظهرت الأبحاث السابقة التي أجريت على الفئران أن مادة معينة في الفلافانول تسمى الكاتيشين تعزز نمو الخلايا العصبية والأوعية الدموية، وتحسن الذاكرة.

في البشر، توصلت دراسة إلى أن الفلافانول يحسن الذاكرة، وله تأثير أكبر على الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا سيئ الجودة.

وجاءت الدراسة التي مولت من قبل المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة وشركة حلوى، ونُشرت نتائجها في دورية “وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم في الولايات المتحدة” لتؤكد الفوائد الصحية لمادة الفلافانول.

وحصل المشاركون وهم 3500 من كبار السن الأصحاء على إما دواء وهمي أو مكمل فلافانول يومي في شكل أقراص، احتوت على 500 مجم من مركبات الفلافانول، بما فيها 80مجم من مادة إيبيكاتشين (الكمية الموصى بها).

وأجاب المشاركون على الأسئلة حول النظام الغذائي، ثم أجروا أنشطة على شبكة الإنترنت لتقييم الذاكرة قصيرة المدى التي تضمنت الحُصين، وكرروها بعد السنوات الأولى والثانية والثالثة.

وقدم أكثر من ثلث المشاركين أيضًا عينات بول، حتى يتمكن الباحثون من قياس علامة بيولوجية لمستويات الفلافانول الغذائية.

وقال الباحثون إنه لم يكن أي منهم يعاني من نقص حاد في الفلافانول، على الرغم من أن أولئك الذين يعانون من نقص خفيف استفادوا من مكملات الفلافانول.

وتوصل الباحثون أيضًا إلى أن نتائج الذاكرة تحسنت بشكل طفيف لدى أفراد المجموعة التي تتناول المكملات، ربما لأن معظمهم كانوا بالفعل يتناولون وجبات غنية بالفلافانول.

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نظام غذائي سيء

وأظهرت النتائج أن أولئك الذين أفادوا بأنهم يتبعون نظامًا غذائيًا سيئًا، والذين كانت لديهم مستويات أقل من الفلافانول في الأساس تحسنت الذاكرة لديهم بنحو 11 في المائة في المتوسط، مقارنة بأولئك الذين تناولوا العلاج الوهمي في نهاية العام الأول، وتحسنت ذاكرتهم بنسبة 16 في المائة من خط الأساس.

وحافظ المشاركون على التحسن لمدة عام واحد لمدة عامين آخرين على الأقل. ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن الفلافانول يعمل فقط على تحسين الذاكرة التي يحكمها الحُصين وليس مناطق أخرى من الدماغ.

وقال سكوت سمول، أستاذ علم الأعصاب ومدير مركز أبحاث مرض الزهايمر في كلية الأطباء والجراحين بجامعة كولومبيا. “لقد أظهرنا في هذه الدراسة، نظرًا لوجود مؤشرات حيوية للفلافانول، أنه إذا كنت تعاني من نقص نسبي في الفلافانول، يبدو أن هذا يؤدي إلى تدهور الذاكرة المرتبطة بالعمر.”

وأضاف، وفقًا لوكالة “يو بي آي”، إنه من المحتمل أنه مثلما يحتاج الأطفال إلى بعض العناصر الغذائية لنمو أدمغتهم، فإن الدماغ المتقدم في السن يتطلب أيضًا عناصر غذائية محددة من أجل صحة مثالية.

وأشار إلى أنه وبعد أن أصبح الناس يعيشون لفترة أطول، يبحث العلماء في سلسلة من التوصيات الخاصة بالعناصر الغذائية المفيدة لكبار السن من الجسم والدماغ.

وتابع سمول: “أود أن أصدق أن هذه واحدة من أولى الدراسات التي بدأت في تأسيس تلك التوصية الغذائية”، ناصحًا بتناول ما يكفي من الفلافانول لحماية الدماغ من التدهور.

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قائمة الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافانول

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تضم قائمة الأطعمة والمشروبات الغنية بالفلافانول الآتي:

-التوت.

-الشوكولاتة الداكنة.

-التفاح – وخاصة القشور – .

-العنب.

-الحمضيات.

-الكاكاو.

-الشاي الأخضر.

-البصل.

-الفلفل الحار.

-اللفت.

-البروكلي.

-اللفت.

السبانخ.