وحالات اختناق.. إصابة عدد من الفلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين بالضفة

تواصل – فريق التحرير:

أصيب العديد من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بجروح وحالات اختناق، في سلسلة اعتداءات للمستوطنين على عدة قرى وبلدات بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن عشرة فلسطينيين أصيبوا بجروح مختلفة، في اعتداء مستوطنين عليهم خلال اقتحامهم بلدة جالود جنوب مدينة نابلس.

إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع

وبحماية مشددة من قوات الاحتلال، جرى إطلاق نار وقنابل غازية مسيلة للدموع صوب الفلسطينيين، وإغلاق عدة طرق في قرى جنين.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أن مستوطنين هاجموا منازل ومركبات فلسطينية، في بلدة يعبد قضاء مدينة جنين، تزامن معها انتشار مكثَّف لقوات الاحتلال في المنطقة.

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قوات الاحتلال تنفذ عمليات دهم وتفتيش

كما هاجم مستوطنون عدة منازل في طولكرم ونابلس، وسط عمليات دهم وتفتيش نفَّذتها قوات الاحتلال لمنازل الفلسطينيين.

كما سلَّمت قوات الاحتلال إخطارات بهدم 17 منزلاً، غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية.

في السياق ذاته، ذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة فلسطينيين، بينهم أسير محرر، خلال اقتحامها لبلدات وقرى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من محافظة نابلس

وذكرت وكالة “وفا” الرسمية”، أن قوات الاحتلال اعتقلت، اليوم الأربعاء، أربعة فلسطينيين من محافظة نابلس.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية قوصين غرب نابلس، واعتقلت المواطن محمد الباز، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، ان قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل جنوب غرب نابلس، وفتشت أحد المنازل واعتقلت الشاب حسام الدين عدنان اشتية.

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