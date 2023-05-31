استقرار اليورو وتراجع الاسترليني .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01 .

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أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.13

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01 .

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اليورو يسجل 4.02 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.14

وتأثر الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية بما حدث بشأن مفاوضات سقف الدين والتي تم تمديدها مؤخرا حتى يناير المقابل حتى تستطيع الحكومة تسديد ديونها مؤقتا.

وأمام ذلك، تراجع الدولار أمام سلة من العملات، غير أنه استعاد عافيته بعد التوصل لهذا الاتفاق المؤقت.