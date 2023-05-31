الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
استقرار اليورو وتراجع الاسترليني .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
قبل فوات الأوان.. أطعمة ومشروبات تحمي ذاكراتك في الكبر
وحالات اختناق.. إصابة عدد من الفلسطينيين في اعتداءات للمستوطنين بالضفة
لصحة القلب.. هذه الأطعمة لا غنى عنها في وجبة الإفطار
الموارد البشرية توضح حقيقة تأثر معاش الضمان الاجتماعي بوثيقة العمل الحر
ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 217 ريالاً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

استقرار اليورو وتراجع الاسترليني .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

استقرار اليورو وتراجع الاسترليني .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

استقرار اليورو وتراجع الاسترليني .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٩:٥٣:٤٥ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية، أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأربعاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01 .

اقرأ أيضًا:

اليورو يسجل 4.02 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.13

أسعار العملات أمس

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.01 .

اقرأ أيضًا:

اليورو يسجل 4.02 .. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.19

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.63

فرنك سويسري 4.14

وتأثر الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية بما حدث بشأن مفاوضات سقف الدين والتي تم تمديدها مؤخرا حتى يناير المقابل حتى تستطيع الحكومة تسديد ديونها مؤقتا.

وأمام ذلك، تراجع الدولار أمام سلة من العملات، غير أنه استعاد عافيته بعد التوصل لهذا الاتفاق المؤقت.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم أسعار عملات اقتصاد السعودية البنك المركزي السعودي العملات الأجنبية مقابل الريال

مواد ذات صلة

المزيد
باختبار بول.. اكتشف خطر الإصابة بالزهايمر وضعف الذاكرة

باختبار بول.. اكتشف خطر الإصابة بالزهايمر وضعف الذاكرة

٠٧:٣٥ ص، الخميس، ٠١ ديسمبر ٢٠٢٢
مقتل 6 مرافقين لقائد المقاومة اليمنية بعدن

مقتل 6 مرافقين لقائد المقاومة اليمنية بعدن

١٢:٣٧ ص، الخميس، ٣١ ديسمبر ٢٠١٥
قناة لأفلام الـ”كرتون” تعرض مشاهد مخلة.. و”رعاية الطفولة” تطالب بإيقافها

قناة لأفلام الـ”كرتون” تعرض مشاهد مخلة.. و”رعاية الطفولة” تطالب بإيقافها

٠٢:٥٩ م، السبت، ٠٥ أبريل ٢٠١٤
“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2022م بنسبة 0.7%

“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات للربع الثاني 2022م بنسبة 0.7%

٠٩:٣٧ ص، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *