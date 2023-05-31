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لصحة القلب.. هذه الأطعمة لا غنى عنها في وجبة الإفطار
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لصحة القلب.. هذه الأطعمة لا غنى عنها في وجبة الإفطار

لصحة القلب.. هذه الأطعمة لا غنى عنها في وجبة الإفطار

لصحة القلب.. هذه الأطعمة لا غنى عنها في وجبة الإفطار
٠٩:٢٦:٠٤ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت اختصاصية التغذية، روزي مارتن، أن هناك أطعمة ضرورية يجب إضافتها إلى الوجبة الأولى في اليوم للمساعدة في صحة قلبك.

وقالت، وفقًا لموقع “ديلي إكسبريس”: “الإفطار هو فرصة مثالية للحصول على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المعززة للصحة قبل أن تبدأ يومك”..

وتابعت “لكن هل تعلم أن اختيارك لوجبة الإفطار يمكن أن يكون إما زيادة أو خفض ضغط الدم والكوليسترول؟”.

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الشوفان

يوفر الشوفان أليافًا قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، وعند ضمه إلى نظام غذائي صحي يكون له تأثير في خفض الكوليسترول.

بيتا جلوكان يشكل مادة هلامية في أمعائك ترتبط بالكوليسترول وتمنع إعادة امتصاصه.

وتحتاج إلى 3 جرامات يوميًا للحصول على تأثير خفض الكوليسترول، الذي يمكنك الحصول عليه من حصص قليلة من الشوفان أو الشعير كل يوم.

30 جرامًا من الشوفان في الصباح طريقة مثالية للبدء.

فول الصويا

أطعمة الصويا، مثل حليب الصويا ولبن الصويا والتوفو وفول إدامامي، مهمة لخفض مستويات الكوليسترول في الدم.

لدعم صحة قلبك، يجب تاستخدام حليب الصويا في الشوفان أو إضافة بعض زبادي الصويا إلى الفواكه على الإفطار.

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فواكه وخضراوات

الإفطار يوفر فرصة رائعة لزيادة تناولك للفواكه والخضراوات، حيث تساعد إضافة المزيد من النباتات إلى طبقك على تقليل تناول الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الملح والدهون المشبعة.

توفر الفواكه والخضراوات المزيد من الألياف القابلة للذوبان ومضادات الأكسدة. يمكنك إضافة التوت أو الموز إلى العصيدة، أو إضافة بعض الطماطم أو السبانخ أو الفطر إلى وجبة الإفطار المطبوخة.

المكسرات

المكسرات مفيدة لصحة القلب لما تحتويه من دهون صحية، معروفة باسم الدهون غير المشبعة، وهي مفيدة لخفض نسبة الكوليسترول.

التوصية هي اختيار 30 جرامًا من المكسرات النيئة وغير المملحة، والتي يمكن أن تشمل اللوز والجوز والكاجو وغيرها.

يمكنك رش القليل من المكسرات أو البذور على وجبة الإفطار لزيادة تناولك للدهون الصحية للقلب.

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الشوفان المكسرات فواكه وخضروات فول الصويا وجبة الإفطار

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