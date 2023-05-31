في العام الدراسي الجديد.. “التعليم” تقرر كتاب “علوم الأرض والفضاء” للثانوية

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لتطوير مهارات الطلاب، اعتمدت وزارة التعليم تدريس كتاب “علوم الأرض والفضاء” كجزء من المناهج الدراسية في نظام الطرق الثانوية ابتداءً من العام الدراسي القادم 1445 هـ.

تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب

وأوضحت أن القرار يأتي بهدف تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب من الجنسين تجاه علوم الفضاء، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية للدورات الأكاديمية والمستجدات والمعايير العلمية والوطنية في هذا المجال.

وبيّنت أن كتاب “علوم الأرض والفضاء”، يسمح للطلاب بتطوير مهاراتهم في العلوم الطبيعية والتطبيقية في المرحلة الثانوية.

ربط النظرية بالممارسة في عمليتي التدريس والتعلم

من خلال ربط النظرية بالممارسة في عمليتي التدريس والتعلم، وزيادة عبء العمل في موضوعات العلوم الطبيعية والتطبيقية.

إضافة إلى إدخال مواضيع جديدة مثل، “علوم الأرض والفضاء، وعلوم البيانات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني وفي مجال الهندسة”.

ومحتوى الكتاب عبارة عن مقدمة لعلوم الأرض والفضاء ويستكشف العلاقة بين الأرض والهواء والفضاء والماء والكائنات الحية، بالإضافة إلى ربط الظواهر الطبيعية المهمة في الكون.

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إثر إنجاز تاريخي.. هبوط ناجح للمركبة الفضائية

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه هيئة الفضاء نجاح مهمة رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني بهبوط المركبة الفضائية التي تقلّهما وطاقم المهمة “Ax-2″، بعد رحلة علمية متميزة في محطة الفضاء الدولية.

وحققت الرحلة مساعي المملكة في الإسهام في الأبحاث العلمية التي تخدم البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء.

فيما تعد هذه المهمة الرائدة علامة فارقة للمملكة، ولحظة فخر للإنجازات الوطنية والعلمية في قطاع الفضاء.

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استمرت 3 أيام.. رائدا الفضاء يختتمان التجاربَ العلميةَ بمشاركة آلاف الطلاب في 47 موقعًا

ختام تجاربَ علميةَ لـ 12 ألف طالب في 47 موقعًا

وأمس، اختتمَ رائدا الفضاء ثلاثَ تجارب تعليمية توعوية في أثناء رحلتهم في محطة الفضاء الدولية.

وذلك بمشاركة 12 ألف طالب في مختلف مدارس المملكة، وعبر التفاعل اللحظي من خلال الأقمار الاصطناعية.

حيث شهد 47 موقعًا ومدرسةً بالتزامن متابعةَ التجارب وتنفيذها، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ومدارس الرياض، ومدارس مسك.

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