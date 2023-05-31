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ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 217 ريالاً

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 217 ريالاً

ارتفاع ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 22 يسجل 217 ريالاً
٠٩:١٨:٠١ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء ، في أسواق المملكة بشكل طفيف، مقارنة بما كانت عليه الأمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 236.44  ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 216.74 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 206.89 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 177.34، وعيار 14 بـ 137.93، وعيار 12 سجل 118.22 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7353 ريال داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1655 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 236.443 ريال.

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أسعار الذهب أمس

وأمس، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 234.85 ريال، وسجل الجرام عيار 22 سعر 215.28 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 205.50 ريال، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.14، وعيار 14 بـ 137.00، وعيار 12 سجل 117.43 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7304 ريال داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1644 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 234.851 ريال.

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