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البعض يقيم الصلاة قبل دخول الوقت بدقيقة فما حكم صلاتهم؟ “الخثلان” يُجيب

البعض يقيم الصلاة قبل دخول الوقت بدقيقة فما حكم صلاتهم؟ “الخثلان” يُجيب

البعض يقيم الصلاة قبل دخول الوقت بدقيقة فما حكم صلاتهم؟ “الخثلان” يُجيب
٠٨:٤٠:٤٥ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن من يقيم الصلاة قبل دخول الوقت ولو بدقيقة فصلاته لا تصح.

حكم من صلى قبل دخول الوقت ولو بدقيقة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، أن من صلى قبل دخول الوقت ولو بدقيقة لا تصح صلاته بإجماع العلماء، وذلك لقول الله تعالى: “إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا”.

وأضاف أنه لو كبر أحد تكبيرة الإحرام قبل آذان الظهر بدقيقة، لم تصح صلاته وكذلك كل الصلوات، لأن شرط الوقت آكد شروط الصلاة.

وبين أن صلاة العشاء خاصة، تم تأخير وقت دخولها ساعة ونصف حسب تقويم أم القرى على مدار العام، من باب التوسعة، وإلا وقت العشاء يدخل قبل ذلك في الأصل.

حكم صلاة التطوع على الدابة في الحضر

فيما كشف الشيخ الخثلان، عن حكم الشرع في صلاة التطوع على الدابة في الحضر.

وأوضح أن صلاة التطوع على الدابة في الحضر غير مشروع، لأن الذي ورد في السُنة أن صلاة التطوع على الدابة تكون في السفر.

وأضاف أنه لم يرد شيء عن صلاة التطوع على الدابة في الحضر، وأن الأصل في العبادات التوقيف، لكن في السفر صلاة الفريضة لا تكون على الدابة.

تجوز الصلاة على الدابة في السفر

وبين أن صلاة النافلة، الأمر فيها واسع، فيجوز أن تُصلى على الدابة التي هي في الوقت الحاضر، “السيارة والطائرة والسفينة والقطار”، من خلال الإيماء بالركوع والسجود، ولو إلى غير القبلة.

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