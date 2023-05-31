الموارد البشرية توضح حقيقة تأثر معاش الضمان الاجتماعي بوثيقة العمل الحر

تواصل – فريق التحرير:

قالت وزارة الموارد البشرية، إن وثيقة العمل الحر لا تؤثر على استحقاق الضمان الاجتماعي.

وأضافت خدمة “العناية بالمستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على استفسار: “هل قرض العمل الحر يوقف علي صرف الضمان المطور؟”

وأجابت “يعتمد الضمان الاجتماعي المطور على عدم بلوغ الحد المانع لاستحقاق المعاش، وعليه فلا يؤثر حصول المستفيد على وثيقة العمل الحر عند دارسة نتيجة الأهلية”.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

ونظام الضمان الاجتماعي المطور، هو نظام يستهدف الأفراد والأسر الأشد حاجة لتزويدهم بالدعم المادي وتمكين المستحقين لتحسين حالتهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي والتحول من الاحتياج إلى الإنتاج عبر التأهيل والتدريب وتقديم عروض العمل المناسبة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) والجهات ذات العلاقة.

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شروط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور

وتضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مجموعة من الشروط لاستحقاق معاش الضمان الاجتماعي المطور على النحو التالي:

-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

-كما يجب ألا يزيد دخل المتقدم عن الحد المانع للضمان.

-أن يكون من المقيمين بشكل دائم بالمملكة.

-أن يكون لدى المتقدم سجل مدني.

-ألا يكون يمتلك أي أصول ذات قيمة عالية.

-يجب ألا يكون المتقدم مسجونًا.

-ألا يكون مقيمًا بأي دار علاجية أو إيوائية.

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الفئات المستحقة الحصول على دعم البرنامج

-الأسر التي ليس لديها من يعولها.

-الأرامل والمطلقات اللاتي لديهن أبناء سعوديين الجنسية.

-المسنين وغير القادرين على العمل ممن وصلوا إلى سن الشيخوخة.

-الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل.

–أسر المدمن والمسجون والغائب.

-الأيتام الذين توفى لهم الأم أو الأب.

-لأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة وذوو الهمم.

-المرأة التي ليس لديها من يعولها بعد أن هجرها زوجها.

طريقة التسجيل في البرنامج

عليك اتباع الخطوات التالية لتتمكن من التسجيل في البرنامج والحصول على الدعم:

-ادخل إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-إنشاء حساب جديد في البرنامج عليك الضغط على تبويب تسجيل دخول جديد.

-لابد من إدخال جميع البيانات المطلوبة مثل (رقم الهاتف، الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد حسب للتقويم الهجري).

-إدخال كود التحقق الذي سيتم إرساله على رقم الهاتف الذي أدخلته.

-ارفع بعد ذلك كل الأوراق والمستندات المطلوبة إلكترونيًا.

-ثم اضغط على أيقونة إرسال.