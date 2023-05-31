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هاشتاق “التقويم الدراسي” يتصدر الترند.. واختلافات بين الطلاب حول “الفصول الثلاثة”

هاشتاق “التقويم الدراسي” يتصدر الترند.. واختلافات بين الطلاب حول “الفصول الثلاثة”

هاشتاق “التقويم الدراسي” يتصدر الترند.. واختلافات بين الطلاب حول “الفصول الثلاثة”
٠٨:٣٨:٢٨ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “التقويم الدراسي” الترند في المملكة، صباح اليوم الأربعاء، بعد موافقة مجلس الوزراء بالأمس على القواعد المنظمة له.

وقال أحد المغردين: “درسنا طول عمرنا في نظام الفصلين ولم نسمع أحد اشتكى من غياب الشغف وحافز التعلم كما هو الحال مع الترم الثالث”.

وأضافت أخرى: “ابي أفهم شيء واحد فقط يوم سويت تصويت قبل كم يومين ماشفتوا أنو ما نبي ترم ثالث انتوا ما سويت حسم وحسم على نسبة الغياب الكثيرة.. ترى صدق ملينا تعبنا ونفسياتنا تعبت يمين الله.

الفصول الثلاثة

وتابع ثالث: “عن قناعة تامه وبخصوص التقويم الدراسي أفضل شي صار الفصول الثلاثة.. في الحركة بركة أحب الشغل”.

وواصل رابع قائلاً: “فكرة الإجازة المطولة بين الأسابيع الدراسية جميلة عني أحس بملل من الإجازات الصيفية ومن طولها ونظامها يكون مرهق حلو الالتزام بجدول ووقت منتظم وحياه مرتبة”.

القواعد المنظمة

وأمس، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.

ووافق مجلس الوزراء على التقويم الدراسي للعام 1445هـ ” 2023 / 2024 م ” والموافقة على القواعد المنظمة للتقويم الدراسي.

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