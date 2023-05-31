بدءًا من اليوم.. تفاصيل وخطوات إجراءات النقل الداخلي للمعلمين

تواصل – فريق التحرير:

تبدأ الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات، اليوم الأربعاء، في تلقي طلبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات.

ويستمر تلقي الطلبات ابتداءً من اليوم الأربعاء 11 ذو القعدة 1444هـ، الموافق 31 مايو 2023م، حتى يوم الاثنين المقبل، 16 ذو القعدة 1444هـ، الموافق 5 يونيو 2023م.

موعد إعلان النتيجة

وسيتم الإعلان عن نتائج الحركة خلال الفترة من التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة الجاري، وحتى يوم الرابع من شهر ذي الحجة القادم.

ومنحت الوزارة مهلة ثلاثة أيام للاعتراض على نتائج الحركة منذ إعلانها إلكترونيًا، على أن يبدأ تطبيق حركتي النقل الخارجي والداخلي في بداية العام الدراسي الجديد 1445هـ.

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وشددت الوزارة في إجراءات تبليغ حركة النقل الخارجي التأكيد على الرئيس المباشر في (المدارس، إدارات التعليم، المكاتب) برصد درجة الأداء الوظيفي للعام الحالي، وعدد أيام الغياب بنوعيه (بعذر – بدون عذر) التي تم رصدها خلال الفترة من 1444/1/16هـ، إلى 1444/11/16هـ، في نظام نور لجميع شاغلي الوظائف التعليمية.

وتقوم إدارة التعليم بمتابعة مباشرة المنقولين إليها خارجيًا واستكمال الإجراءات النظامية الخاصة بعدم المباشرة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي 1445هـ، وفقًا لصحيفة “عكاظ”.

وستعمل على إحاطة الإدارة العامة لشؤون المعلمين بمن لم يباشر خلال المدة المحددة وإيقاف جميع طلبات (التقاعد، نقل الخدمات، التفرغ للدراسة، الإجازات، الإيفاد للتدريس، برامج التطوير النوعي.. إلخ) للمنقولين للعام الدراسي 1445هـ، في إداراتهم الحالية.

ويتم دراسة طلباتهم بعد مباشرتهم من خلال إدارات التعليم المنقولين إليها وإيقاف إصدار قرارات تكليف شاغلي الوظائف التعليمية للتشكيلات المدرسية والإشرافية حتى يتم تسديد الصف الدراسي والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وسيكون التكليف حسب وفرة التخصصات وفق ما تقتضيه المصلحة التعليمية وإيقاف إصدار قرارات الإعارة، نقل الخدمات، التفرغ للدراسة، الإجازات، الإيفاد للتدريس، برامج التطوير حتى يتم تسديد الصف الدراسي.

وقالت وزارة التعليم، إن ذلك يأتي حرصًا على الاستعداد المبكر لاستقرار المجتمع التعليمي للعام الدراسي القادم 1445هـ، واتباع الخطوات الإجرائية لتبليغ نتيجة النقل الخارجي وضوابط تنفيذ النقل الداخلي.

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خطوات طلب النقل الداخلي للمعلمين

-ادخل إلى رابط الخدمة.

-من الشاشة الرئيسية اختر “طلب النقل الداخلي أو الخارجي”.

-أدخل رغبات النقل (الإدارات والمدارس المراد النقل إليها)

-انقر على (حفظ).

-يمكنك عرض وتعديل الطلب، وطباعته.

-تتم دراسة الطلبات، وتصل للمعلم المنقول رسالة نصية.