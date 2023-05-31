في 72 ساعة.. الأمطار الهاطلة على المملكة تفوق أوروبا وأمريكا وروسيا الصين

تواصل – فريق التحرير:

قال أستاذ المناخ ونائب رئيس جمعية الطقس والمناخ أ.د. عبدالله ‌المسند، إن مشهد الأمطار الهاطلة على المملكة خلال الـ 72 ساعة الماضية، يثلج الصدر، ويدعو إلى التأمل.

الأمطار الهاطلة تفوق أوروبا وأمريكا والصين وروسيا

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه حسب الخرائط فإن كمية الأمطار الهاطلة على المملكة فاقت أمطار شمال أوروبا ووسطها.

إضافة إلى كندا، وأستراليا، وروسيا، والصين، وشرقي الولايات المتحدة وغربيها، وذلك وفق تقدير القمر الصناعي

أسبوع ماطر على كافة مناطق المملكة

وحسب “طقس” العرب، فقد تجدد نشاط السُحب الركامية هذا الأسبوع على المُرتفعات الجنوبية الغربية،

تمثلت بأجزاء عِدّة من جازان و مُرتفعات عسير و الباحة وصولاً لشرق مكة المكرمة بما فيها الطائف.

وترافق هذه السُحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة مصحوبة بحدوث العواصف الرعدية و تساقط البَرَديات.

هطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة على مدار أيام

وعلى مدار يومين امتدت السُحب الركامية الممطرة لأجزاء مُختلفة من مناطق المدينة المُنورة وحائل والقصيم.

ووصلت للحدود الشمالية وشمال غرب الرياض وشمال الشرقية، وكانت غزيرة في بعض الأنحاء مما أدى إلى جريان الأودية والشعاب.

مركز الأرصاد يحذر والدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة

وبسبب الأمطار الغزيرة التي أعلن عنها مركز الأرصاد، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم المناطق.

وبينت أن منطقة مكة المكرمة تأثرت بأمطار متوسطة إلى غزيرة أدت إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة.

وأضافت أن الحالة المطرية شملت “الطائف وميسان وأضم والخرمة والعرضيات وتربة”، وأثرت على مناطق عسير والباحة وجازان وتبوك والجوف.

البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار

وشددت المديرية العامة للدفاع المدني على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعـات.

وأكدت على عدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

اقرأ أيضًا:

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة.. توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس