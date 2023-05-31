أول تعليق لمحافظ هيئة الاتصالات بعد عودة “ريانة” و”القرني” من الفضاء (فيديو)

تواصل – واس:

رفع محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء، الدكتور محمد بن سعود التميمي، أصدق التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس المجلس الأعلى للفضاء – حفظهما الله – على اكتمال المهمة العلمية للمملكة في محطة الفضاء الدولية (ISS).

جاء ذلك عقب نجاح هبوط مركبة رواد الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني ووصولها بسلام إلى الأرض، وتسجيلهما إنجازا وطنيا للمملكة في قطاع الفضاء.

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الدعم السخي

وأشاد بالدعم السخي والتمكين الذي حظي به قطاع الفضاء من القيادة الرشيدة – أيّدها الله -، الأمر الذي مكّن المملكة من تحقيق قفزات نوعية في وقت قياسي في مجال الفضاء.

وأوضح أن هذه الرحلة العلمية تضمنت إجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في بيئة الجاذبية الصغرى، بينها ثلاث تجارب توعوية تعليمية.

وقال إنها أسهمت في رفع طموحات الشباب السعودي وتوجهه نحو الفضاء، بعد أن سجلت ريانة برناوي اسمها كأول امرأة سعودية وعربية مسلمة تصل إلى محطة الفضاء الدولية.

كما أصبحت المملكة من الدول القليلة في العالم التي تجمع رائدي فضاء من الجنسية نفسها على متن محطة الفضاء الدولية في التوقيت ذاته.

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عودة رائدي الفضاء

وتوجّه بالدعاء للمولى القدير، بأن يعيد رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني سالمين إلى أرض الوطن، بعد أن تكللت جهودهما بإنجازات علمية فريدة.

وأوضح أن تلك الجهود ستسهم في رفعة الوطن وتعزّز مستقبل البشرية، وتلهم الأجيال القادمة نحو علوم الفضاء، وتأهيل رواد فضاء سعوديين، بما يتماشى مع خطط المملكة المستقبلية والطموحة.

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