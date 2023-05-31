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خدمة اليوم.. 9 خطوات لتقديم طلب تحويل من كلية إلى كلية أخرى

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خدمة اليوم.. 9 خطوات لتقديم طلب تحويل من كلية إلى كلية أخرى

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتقديم طلب تحويل من كلية إلى كلية أخرى

خدمة اليوم.. 9 خطوات لتقديم طلب تحويل من كلية إلى كلية أخرى
٠٧:٢٦:٥١ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، اليوم الأربعاء، خطوات التقديم الداخلي بطلب تحويل من كلية إلى كلية أخرى.

وأوضحت جامعة جدة أنها تقدم هذه الخدمة الإلكترونية لتمكن الطالب من التقدم بطلب للتحويل من كلية إلى كلية أخرى يرغب بالانتقال إليها، عبر هذه الخطوات:

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الخطوات

1 – سجل الدخول على النظام.

2 – انتقل إلى تبويب “طالب”.

3 – اختر خيارات التسكين والتخصيص والتحويل.

4 – اختر الفصل الدراسي، ثم “تنفيذ”.

5 – اختر نوع التحويل الذي ترغب به.

6 – انقر على “تنفيذ”، وسيتم عرض حالة الطلب.

7 – ستظهر الخيارات المتاحة للطالب في التحويل حسب نوع الشهادة والمعدل.

8 – ارفع الطلب.

9 – تصلك رسالة إلى جوالك وبريدك الإلكتروني بالموافقة أو الرفض.

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خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً.

وأكدت أن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 00966126951033 – 00966126951031 “، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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