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شاهد.. لقطات حية لوصول رائدي الفضاء إلى الأرض
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شاهد.. لقطات حية لوصول رائدي الفضاء إلى الأرض

شاهد.. لقطات حية لوصول رائدي الفضاء إلى الأرض

شاهد.. لقطات حية لوصول رائدي الفضاء إلى الأرض
٠٦:٣٥:١٩ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بثت قناة الإخبارية عدة مشاهد حية لوصول رائدي الفضاء علي القرني وريانة برناوي إلى الأرض بعد رحلتهما نحو الفضاء.

هبوط آمن على سطح الماء

وتم أخذ كافة إجراءات السلامة لرائدي الفضاء خلال الساعة القادمة استعدادًا لخروجهم من الكبسولة ونقلهم عبر طائرات مروحية.

ووفقًا للمشاهد، فقد تم الهبوط الآمن والوصول الناجح لرائدي الفضاء نحو سطح الماء بسلام على متن المركبة الفضائية التي استقرت في المحيط الأطلسي.

وأظهرت مقاطع الفيديو نزول البراشوت التي ستثبت مركبة “دراغون” وتقلل من سرعتها استعدادا للمرحلة النهائية.

وعمت الفرحة قيادات الهيئة السعودية للفضاء لحظة وصول رائدي الفضاء إلى البحر.

وعرضت القناة مشاهد من السفينة التي ستحمل الكبسولة على متنها

وتم التقاط #مركبة_دراغون تمهيدًا لوضعها بالمنصة قبل خروج رائدي الفضاء #علي_القرني و #ريانة_برناوي

وحملت بعض لقطات الفيديو آثار الغلاف الجوي على مركبة دراغون من الخارج

ومن المشاهد الرائعة التي بثتها قناة الإخبارية، وضع #مركبة_دراغون في المنصة المعدة لها قبل لحظات من خروج رائدي الفضاء.

12 ألف طالب في مختلف مدارس المملكة

وكان رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني، قد اختتمَا ثلاثَ تجارب تعليمية توعوية في أثناء رحلتهم في محطة الفضاء الدولية.

شارك في هذه التجارب  12 ألف طالب في مختلف مدارس المملكة، وعبر التفاعل اللحظي من خلال الأقمار الاصطناعية، حيث شهد 47 موقعًا ومدرسةً بالتزامن متابعةَ التجارب وتنفيذها.

وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ومدارس الرياض، ومدارس مسك.

وشكرَ محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، الرئيس التنفيذي للهيئة للفضاء، الدكتور محمد التميمي، جهودَ موزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان، والفريق التعليمي.

وأثنى على الدعم الذي قدموه وإتاحة التجارب للطلبة في التواصل مع رائدي الفضاء وتوجيه الأسئلة ومقارنة نتائج تلك التجارب في بيئة الجاذبية الصغرى بنتائج الطلاب على سطح الأرض.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم الأقمار الاصطناعية الفضاء الكبسولة المحيط الأطلسي المركبة الفضائية تجارب تعليمية توعوية رائدا الفضاء ريانة برناوي طائرات مروحية علي القرني محطة الفضاء الدولية موهبة وصول رائدي الفضاء إلى الأرض

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