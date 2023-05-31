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تحذيرات من استخدامها ليلاً.. وسائل التواصل الاجتماعي تسبب اضطرابات النوم
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تحذيرات من استخدامها ليلاً.. وسائل التواصل الاجتماعي تسبب اضطرابات النوم

تحذيرات من استخدامها ليلاً.. وسائل التواصل الاجتماعي تسبب اضطرابات النوم

تحذيرات من استخدامها ليلاً.. وسائل التواصل الاجتماعي تسبب اضطرابات النوم
٠٦:٠٥:٠٨ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توصلت دراسة حديثة إلى وجود علاقة بين اضطرابات النوم، التي يشكو منها العديد من الناس، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في المساء.

تحليل 120 مليون تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي

وذكرت الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية “طب النوم” المتخصصة في مشكلات النوم، أن الفريق البحثي قام بتحليل 120 مليون تدوينة، قام بها 44 ألف شخص على مواقع التواصل الاجتماعي على مدار 15 عامًا.

واستطاع فريق من خبراء طب النفس في جامعتي “ييل” و”ديوك” الأمريكيتين، من خلال التحليلات المستمرة، تحديد ساعات النوم الطبيعية الخاصة بمن يستخدمون هذه المواقع بشكل متكرر.

وأتاح هذا الأمر لخبراء طب النفس إمكانية دراسة تأثير التدوين على مواقع التواصل على ساعات النوم الطبيعية.

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التدوين قبل النوم يؤدي إلى تعطل الاسترخاء

ووجد الباحثون أن نشر تدوينة على الموقع قبل ساعة من موعد النوم الطبيعي، يؤدي على الأرجح إلى بقاء المستخدم متيقظًا لما بعد موعد نومه الطبيعي، لفترة تتراوح في المتوسط ما بين ساعة إلى ثلاث ساعات.

وأرجع الباحثون أسباب هذه الظاهرة إلى ارتفاع مستويات هرمون الدوبامين في المخ، بسبب ترقب المستخدم الرد من باقي مستخدمي الموقع على تدوينته.

وأضافوا أن ذلك يؤدي إلى تعطل إمكانية الاسترخاء الذي يسبق النوم، وارتفاع معدلات هرمون الدوبامين يسهم في زيادة الأنشطة الذهنية والتيقظ، وكلها أعراض تتعارض مع النوم الطبيعي.

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الضوء الأزرق يؤثر على أنماط النوم الطبيعية

يشار إلى أن دراسات سابقة، قد توصلت إلى أن التعرض للضوء الأزرق الذي ينبعث من شاشات الهواتف المحمولة والكمبيوترات اللوحية يؤثر على أنماط النوم الطبيعية للبشر، لأنه يؤثر على إنتاج مادة الميلاتونين في الجسم.

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اضطرابات النوم الاسترخاء التدوين قبل النوم التواصل الاجتماعي الضوء الأزرق الكمبيوتر المخ الهاتف المحمول طب النفس مشكلات النوم هرمون الدوبامين

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