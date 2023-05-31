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تنبيه من “الأرصاد”: أمطار على العلا والعيص وخيبر حتى هذه الساعة

تنبيه من “الأرصاد”: أمطار على العلا والعيص وخيبر حتى هذه الساعة

تنبيه من “الأرصاد”: أمطار على العلا والعيص وخيبر حتى هذه الساعة
٠٥:٣٤:٥٧ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة.

أمطار على العلا والعيص وخيبر

وأضاف أن تأثيراتها تشمل نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات العلا والعيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلًا.

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أمطار وسيول وبرد وضباب على 5 مناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية.

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