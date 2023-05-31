استخرج أصابع فحم من رئة متوفى.. استشاري قلب: 37 مادة مسرطنة في السيجارة

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كشف استشاري قلب عن عدة مفاجآت صادمة عن التدخين، وعن الأمراض التي تسببها السجائر للمدخنين، مؤكدًا أن السيجارة الواحدة تحتوي على 37 مادة مسرطنة.

السجائر تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

وقال الدكتور علاء الغمراوي، إن السيجارة تحتوي على 4 آلاف مادة كيميائية مضرة بالصحة، و37 مادة مسرطنة تؤدي للإصابة بالسرطان لجميع أجهزة الجسم.

جميع أنواع السجائر خطر على الصحة

وقال “الغمراوي”، خلال حواره مع برنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أمس الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن جميع أنواع السجائر باختلاف مسمياتها خطر على الصحة، مشددًا على أن السجائر الإلكترونية خطر كبير جدًا مثل السجائر العادية.

وأضاف أن جميع الأبحاث العلمية دلّت على أن السيجارة الإليكترونية خطر كبير مثلها مثل السجائر العادية.

وأوضح أنه حينما كان طالبًا جامعيًا قام بتشريح جثة لشخص متوفى بالسكتة التنفسية بسبب التدخين، واستخرج من داخل الرئة “أصابع فحم”.

4 عوامل سلبية

وأضاف أن طول فترة التدخين لها العديد من العوامل السلبية، ومنها:

تقصير طول العمر.

إضافة تجاعيد على الجلد.

الرائحة الكريهة التي يسببها لنفسه ولمن حوله.

ترك أماكن العمل والتدخين في الخارج حتى لا يتسبب في نقل الضرر لزملائه.

وطالب استشاري أمراض القلب بتفعيل القوانين الخاصة بمنع التدخين بأماكن العمل والمواصلات، مناشدًا الإعلام التوعية المستمرة واليومية بخطر التدخين.