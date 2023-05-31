الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣١ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
استخرج أصابع فحم من رئة متوفى.. استشاري قلب: 37 مادة مسرطنة في السيجارة
3 أسباب تقود “أوبك+” لخفض إنتاج النفط
قاربت على الاكتمال.. “ميتا” تكشف عن بديل “تويتر” القادم
أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة.. توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس
تنبيه مهم من أمن الطرق بمنطقة جازان
لأول مرة بمدينة خليجية.. توصيل الأدوية بطائرات الدرونز

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

استخرج أصابع فحم من رئة متوفى.. استشاري قلب: 37 مادة مسرطنة في السيجارة

استخرج أصابع فحم من رئة متوفى.. استشاري قلب: 37 مادة مسرطنة في السيجارة

استخرج أصابع فحم من رئة متوفى.. استشاري قلب: 37 مادة مسرطنة في السيجارة
٠٥:٢١:٢٧ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف استشاري قلب عن عدة مفاجآت صادمة عن التدخين، وعن الأمراض التي تسببها السجائر للمدخنين، مؤكدًا أن السيجارة الواحدة تحتوي على 37 مادة مسرطنة.

السجائر تؤدي إلى الإصابة بالسرطان

وقال الدكتور علاء الغمراوي، إن السيجارة تحتوي على 4 آلاف مادة كيميائية مضرة بالصحة، و37 مادة مسرطنة تؤدي للإصابة بالسرطان لجميع أجهزة الجسم.

جميع أنواع السجائر خطر على الصحة

وقال “الغمراوي”، خلال حواره مع برنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أمس الثلاثاء، إن منظمة الصحة العالمية أكدت أن جميع أنواع السجائر باختلاف مسمياتها خطر على الصحة، مشددًا على أن السجائر الإلكترونية خطر كبير جدًا مثل السجائر العادية.

وأضاف أن جميع الأبحاث العلمية دلّت على أن السيجارة الإليكترونية خطر كبير مثلها مثل السجائر العادية.

وأوضح أنه حينما كان طالبًا جامعيًا قام بتشريح جثة لشخص متوفى بالسكتة التنفسية بسبب التدخين، واستخرج من داخل الرئة “أصابع فحم”.

4 عوامل سلبية

وأضاف أن طول فترة التدخين لها العديد من العوامل السلبية، ومنها:

تقصير طول العمر.

إضافة تجاعيد على الجلد.

الرائحة الكريهة التي يسببها لنفسه ولمن حوله.

ترك أماكن العمل والتدخين في الخارج حتى لا يتسبب في نقل الضرر لزملائه.

وطالب استشاري أمراض القلب بتفعيل القوانين الخاصة بمنع التدخين بأماكن العمل والمواصلات، مناشدًا الإعلام التوعية المستمرة واليومية بخطر التدخين.

الكلمات الدلالية:
أجهزة الجسم أصابع فحم أمراض القلب التدخين الرئة السجائر السجائر الإلكترونية السرطان الصحة خطر التدخين مواد كيميائية مواد مسرطنة

مواد ذات صلة

المزيد
بسبب انقطاع الكهرباء.. مواطن يشغل «مروحة» ببطارية سيارة! (صورة)

بسبب انقطاع الكهرباء.. مواطن يشغل «مروحة» ببطارية سيارة! (صورة)

٠٩:٤٢ م، الأثنين، ١٠ أغسطس ٢٠١٥
باكستان تعلن حالة الطوارئ وتضرر ملايين الأشخاص جراء الفيضانات

باكستان تعلن حالة الطوارئ وتضرر ملايين الأشخاص جراء الفيضانات

١٢:٤٢ ص، السبت، ٢٧ أغسطس ٢٠٢٢
فيديو يوثق لحظة تدمير دبابة روسية بصاروخ «جافلين» في أوكرانيا

فيديو يوثق لحظة تدمير دبابة روسية بصاروخ «جافلين» في أوكرانيا

١٠:٥٦ م، السبت، ١٩ مارس ٢٠٢٢
استشهاد رجل أمن بعد استهداف دورية بعبوة ناسفة في العوامية

استشهاد رجل أمن بعد استهداف دورية بعبوة ناسفة في العوامية

١٢:٥٠ م، الأربعاء، ٣١ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *