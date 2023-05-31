قاربت على الاكتمال.. “ميتا” تكشف عن بديل “تويتر” القادم

تواصل – فريق التحرير:

بدأت عملاق شركات التواصل الأشهر عالميًا، شركة “ميتا” الأمريكية، المالكة لتطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب، في أخذ خطوات جدية، لإطلاق منصة جديدة تكون بديلاً لـ”تويتر”.

تغييرات “تويتر” أزعجت الكثير من المستخدمين

وتشير معلومات مسربة، أن “ميتا” تستغل التوجه الجديد في تويتر عبر إجراء التحضيرات اللازمة لإطلاق منصة جديدة تحل محل المنصة الأشهر عالميًا في التواصل الاجتماعي.

وترى “ميتا” أن التغييرات العديدة التي شهدتها “تويتر” كانت مزعجة للكثير من المستخدمين منذ سيطرة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عليه في العام الماضي.

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المنصة الجديدة قاربت على الاكتمال

وبحسب ما ذكرته التسريبات، فإن المنصة البديلة لتويتر التي تجهزها الشركة الأمريكية لها قد قاربت على الاكتمال.

وأشارت إلى أنه من المتوقع إطلاقها رسمياً قريبا.

وكشفت عدد من التقارير التقنية نقلاً عن خبيرة التسويق عبر الوسائط الرقمية ليا هابرمان أنَّ منصة «ميتا» البديلة لتويتر قاربت على الاكتمال.

وأضافت أنه يمكن أن يتم إطلاقها بشكلٍ رسمي خلال وقتٍ مبكر من شهر يونيو المقبل.

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“ميتا” اتخذت خطوات فعلية

كما أوضحت هابرمان أن شركة ميتا كانت قد اجتمعت فعلياً مع عدد من منشئي المحتوى لمناقشة أمور المنصة، التي وصفها أحدهم بأنها «Instagram for your thoughts».

بديل “تويتر” سيعتمد على “إنستجرام”

وذلك استناداً إلى أنَّ المنصة الجديدة سوف تعتمد بشكلٍ كبير على النظام الأساسي لمنصة إنستجرام.

وأضافت أنَّها سوف تكون مخصصة للأفكار والمحتوى وليس للصور ومقاطع الفيديو.

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مزامنة جهات الاتصال مع المنصة الجديدة

وأشارت التسريبات أيضا إلى أن شركة ميتا سوف تتيح إمكانية مزامنة جميع جهات الاتصال في كلٍّ من فيسبوك وإنستجرام وواتساب مع المنصة الجديدة.