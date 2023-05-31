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أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة.. توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس
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أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة.. توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة.. توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس

أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة.. توقعات “الأرصاد” لحالة الطقس
٠٣:٥٣:٤٦ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد وضباب على 5 مناطق

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

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سماء غائمة وسحب ممطرة ورياح نشطة على 6 مناطق

في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية.

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حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية.

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي والأوسط.

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حركة الرياح السطحية على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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