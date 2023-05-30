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لأول مرة بمدينة خليجية.. توصيل الأدوية بطائرات الدرونز
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لأول مرة بمدينة خليجية.. توصيل الأدوية بطائرات الدرونز

لأول مرة بمدينة خليجية.. توصيل الأدوية بطائرات الدرونز

لأول مرة بمدينة خليجية.. توصيل الأدوية بطائرات الدرونز
٠٢:٥٧:٠٩ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بادر مستشفى خاص في دبي، لتوصيل أدوية إلى منزل مريض من سكان واحة دبي للسيليكون، بطائرة بدون طيار “درونز”.

توصيل الدواء بطائرات الدرونز

وتأتي هذه المبادرة للمرة الأولى، ليسجل هذا المستشفى الخاص ريادة في هذا المجال على مستوى المنطقة.

وبهذا يصبح هذا المستشفى الخاص، أول مُقدّم للرعاية الصحية في الشرق الأوسط يستخدم هذه التكنولوجيا لتوصيل الأدوية.

نذر البذور في المملكة باستخدام الدرونز

وقبل أشهر، أكد  الخبير المتخصص في استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة، باستخدام طائرات درونز الكابتن عبدالمجيد الملحم، استخدام طائرات «درونز» في نثر 2.57 مليون بذرة، و12 كيلو بذور في 5 مواقع بالمملكة، خلال الفترة الماضية.

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وأوضح الملحم، أن هذه البذور كانت موزعة على النحو التالي: “2 مليون بذرة في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، 300 الف بذرة سدر في محمية الملك عبدالعزيز، 12 كيلو من البذور في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز، 150 ألف بذرة غاف خليجي في محمية الإمام تركي بن عبدالله، 120 ألف بذرة غاف خليجي في جواثى بالأحساء”.

أهداف الذكاء الاصطناعي في الزراعة

وأضاف أن الذكاء الاصطناعي، أسهم بشكل كبير في قراءة صحة النبات بمشاريع عديدة في المملكة، مؤكدا أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الزراعة، يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في مجال الزراعة، والحفاظ على البيئة عبر توطين الذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وتابع الملحم أن ذلك يستهدف أيضاً، المساهمة الفعالة في مبادرتي “السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر”، بتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتطوير المجال الزراعي وتنمية القطاع النباتي، والمساعدة على تقديم البحوث والدراسات المتخصصة في استخدام المستشعرات البصرية، لقراءة صحة النبات وطبقات الأرض للجهات المتغيرة، وكذلك التعاون مع الجهات الأكاديمية للاستفادة من القراءة بالبحوث والدراسات.

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