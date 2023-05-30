إصابات حرجة جراء اصطدام 10 سيارات بمدينة عربية

تواصل – فريق التحرير:

شهدت محافظة البصرة، بدولة العراق، حادث سير مروع في تقاطع التأميم- طريق بغداد ساحة سعد، نتيجة تصادم 10 سيارات.

7 جرحى وحالات حرجة

وخلف الحادث سبعة جرحى، اثنين منهم بحالة حرجة فيما جرى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حسب “السومرية”.

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معدل الوفيات

وتتسبب حوادث الطرق في ما يقرب من 1.3 مليون حالة وفاة كل عام، أي بمعدل أكثر من وفاتين كل دقيقة، مع حدوث أكثر من 9 من بين كل 10 وفيات في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.

وكان عام 2021 من أكثر الأعوام الذي شهد ارتفاعا بالحوادث المرورية التي تفتك بأرواح العراقيين، إذ سجل 8286 حادثا مروريا، توفيّ على إثرها 2152 شخصا.

وارتفعت الحوادث المرورية عام 2021 بنحو 44% عن 2020 الذي سجل 4666 حادثا مروريا تسبب بوفاة 1552 شخصا، في حين ارتفعت نسبة ضحايا الحوادث بنسبة 30%.

حادث باليمن

وفي وقت سابق، تسبب حادث انقلاب سيارة في مديرية كسمة بمحافظة ريمة غربي اليمن، في وفاة 10 أشخاص، وإصابة 3 على الأقل.

مصادر محلية

ونقلت وسائل إعلام عن مصادر محلية بالمحافظة إن 10 أشخاص توفوا فيما أصيب ثلاثة آخرون جراء انقلاب سيارة في منطقة العارضة بمديرية كسمة.