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بدائل مذهلة.. لن تتوقع فوائد “قهوة الشعير”
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بدائل مذهلة.. لن تتوقع فوائد “قهوة الشعير”

بدائل مذهلة.. لن تتوقع فوائد “قهوة الشعير”

بدائل مذهلة.. لن تتوقع فوائد “قهوة الشعير”
٠٢:٣٩:٢٥ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

يحاول البعض تجنب تناول القهوة العادية لأنها تضر بصحتهم، لكن لا داعي للقلق، حيث يمكن استبدالها بقهوة الشعير.

ونتيجة عدم احتوائها على الكافيين، تعد قهوة الشعير من البدائل المذهلة للقهوة العادية، وهذه أهم فوائدها:

فوائد قهوة الشعير:

1-تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: تناول قهوة الشعير من شأنه أن يقلل من الكوليسترول الضار في الدم، ويقلل ارتفاع ضغط الدم، وذلك يحمي القلب من الأمراض.

2- تنظم مستوى السكر بالدم: تحتوي قهوة الشعير على المغنيسيوم والألياف الغذائية الجيدة، واللذان يعملان سويًا على تقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

3- تعزز صحة الجهاز العصبي: تساعد في تقوية الذاكرة وتحمي من أمراض الجهاز العصبي والدماغ، فهي تقلل احتمالية الإصابة بمرض الزهايمر المبكر.

4- تحسّن المزاج: وتقلل من الشعور بالحزن والإحباط.

5- تزيد من إدارار البول: تحتوي قهوة الشعير على مركبات تزيد من إدرار البول، وقد تعد هذه فائدة للأشخاص الذين يُعانون من عسر في التبول.

6- ترطب البشرة: تناولها بشكل مستمر يجعل البشرة أقل جفافًا، ويزيدها تألق ولمعان.

7- تحسن أداء الجهاز الهضمي: تحسن أداء الجهاز الهضمي، وذلك بسبب احتوائها على الألياف الغذائية القابلة للذوبان، والتي تعمل على تحسين عملية الهضم، وتعالج الإمساك.

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الكلمات الدلالية:
أمراض القلب الجهاز العصبي الكافيين تحسين الجهاز الهضمي قهوة الشعير

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