لحظة تساقط حبات البرد بأحجام كبيرة على الجثامية شمال حائل

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تساقط حبات البرد بأحجام كبيرة على قرية الجثامية شمال حائل.

تساقط البرد بأحجام كبيرة

وأظهر المقطع، تساقط البرد بأحجام كبيرة على عدد من الأحياء من قرية الجثامية، في ظل استمرار حالة من التقلبات الجوية بعدة مناطق.

اقرأ أيضا:

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تحذيرا، مساء أمس الثلاثاء، توقع خلاله هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، على أجزاء من منطقة حائل، تستمر لعدة ساعات، بمشيئة الله.

تستمر حتى المساء

وأوضح “الأرصاد” في تحذيره أنه من المتوقع هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة، على أجزاء من حائل تشمل الشنان، وبقعاء، وسميراء.

وتستمر الحالة، حسب توقعات الأرصاد، حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتساقط برد وسيول، وانعدام للرؤية.

اقرأ أيضا: