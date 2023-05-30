الموارد البشرية تعلن عن توفر 40 وظيفة عن بُعد

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أعلنت الموارد البشرية (بوابة العمل عن بعد) عن توفر (40) وظيفة شاغرة لجميع المؤهلات، وذلك للعمل عن بُعد في مختلف المجالات الوظيفية.

المسميات الوظيفية:

– مدخل بيانات

– مساعد إداري (عدد 10)

– كاتب إداري عام (عدد 2)

– كاتب تأمين

– كاتب مكتبة

– كاتب اتصال

– كاتب بيانات عملاء

– مأمور سنترال

– محصل ديون (عدد 2)

– مدير عمليات جوازات

– محامي

– بائع مستحضرات

– أخصائي تسويق (عدد 4)

– أخصائي دعاية وإعلان

– مندوب مبيعات

– موظف إداري

– محصل

– مدير خدمة عملاء

– مطور مواقع إلكترونية

– ممثل نجاح العملاء

– مصمم جرافيك

– أخصائية تجارة إلكترونية

– مدير تسويق

– مندوب مشتريات

– كاتب مواصفات فنية

– بائع

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الشروط العامة للتقديم:

– ان يكون المتقدم او المتقدمة سعودي الجنسية.

– ان يكون عمر المتقدم من 18 الى 60 عام.

– اجادة استخدام اجهزة التقنية الحديثة.

– حساب أبشر مفعل.

خطوات التسجيل للباحثين عن عمل:

– زيارة بوابة العمل عن بعد.

– الضغط على ايقونة (حساب جديد) ثم انشاء حساب عامل عن بعد.

– انشئ حسابك الالكتروني ف البوابة.

– عند انشاء الحساب قم ببناء وتحميل سيرتك الذاتية.

– عند الانتهاء من السيرة الذاتية سيظهر لك ملفك التعريفي ويمكنك التقديم على الوظائف المتاحة.

نبذة عن برنامج العمل عن بعد:

يعتبر برنامج العمل عن بعد هو أحد المبادرات الوطنية المهمة والتي تم اطلاقها من وارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وذلك بهدف تجسير الفجوة بين أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل والذي تحول بينهم عدة عوائق وبين حصولهم على الفرص المناسبة للعمل.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط: إضغط هنا