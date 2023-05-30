ميزة ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب تصل هواتف آيفون (فيديو)
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وصلت ميزة ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب في التحديث الجديد لهواتف الآيفون.
ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب
وعلق الخبير التقني عبدالله السبع على هذه الميزة بقوله: “أخيراً الميزة الذي كانت ينتظرها الكل، وصلت لتطبيق الواتساب في آيفون وهي ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب وتستخدمهم بتفس الوقت”، مضيفا أن الميزة وصلت بالتحديث اليوم.
وأضاف أنه يمكن تفعيل الميزة من خلال الضغط على الثلاث نقاط بالأسفل، ثم الضغط على خيار ربط الجهاز، وتفعيل الباركود.
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ميزة مشاركة الشاشة
وأضاف فيصل السيف “ستمكن هذه الميزة المستخدمين من مشاركة شاشات هواتفهم، مما يسهل العروض التقديمية للعمل والدعم الفني لتنافس بها مع تطبيقات مثل Teams و Zoom”.
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وأخيرا الميزة الي الكل ينتظرها وصلت لتطبيق #الواتساب في #ايفون وهي ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب وتستخدمهم بتفس الوقت
الميزة وصلت بالتحديث اليوم pic.twitter.com/6cu0CBEjNW
— عبدالله السبع (@7Alsabe) May 30, 2023