ميزة ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب تصل هواتف آيفون (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

وصلت ميزة ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب في التحديث الجديد لهواتف الآيفون.

ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب

وعلق الخبير التقني عبدالله السبع على هذه الميزة بقوله: “أخيراً الميزة الذي كانت ينتظرها الكل، وصلت لتطبيق الواتساب في آيفون وهي ربط أكثر من جهاز بنفس رقم الواتساب وتستخدمهم بتفس الوقت”، مضيفا أن الميزة وصلت بالتحديث اليوم.

وأضاف أنه يمكن تفعيل الميزة من خلال الضغط على الثلاث نقاط بالأسفل، ثم الضغط على خيار ربط الجهاز، وتفعيل الباركود.

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يذكر أن أن تطبيق التواصل الفوري واتساب يعمل حاليا، على ميزة جديدة للهواتف التي تعمل بأنظمة التشغيل أندرويد، وهي ميزة مشاركة الشاشة.

وعلق فيصل السيف على هذه الميزة بقوله في تغريدة عبر “تويتر”: “يعمل تطبيق واتساب على أنظمة أندرويد على ميزة جديدة وهي مشاركة الشاشة أثناء مكالمات الفيديو”.

ميزة مشاركة الشاشة

وأضاف فيصل السيف “ستمكن هذه الميزة المستخدمين من مشاركة شاشات هواتفهم، مما يسهل العروض التقديمية للعمل والدعم الفني لتنافس بها مع تطبيقات مثل Teams و Zoom”.

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