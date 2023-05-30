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احتراق مركبة لهذه الأسباب وصاحبها يحذر
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احتراق مركبة لهذه الأسباب وصاحبها يحذر

احتراق مركبة لهذه الأسباب وصاحبها يحذر

احتراق مركبة لهذه الأسباب وصاحبها يحذر
٠٢:١٥:٢٨ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مقطع فيديو متداول عبر منصة التغريدات الأشهر “تويتر”، شاركه شخص لتوثيق احتراق مركبته بالكامل، وتحذير المتابعين.

بطارية شحن

وقال صاحب السيارة الذي ظهر في الفيديو إن سبب الانفجار الذي أدى إلى احتراق السيارة بالكامل هو وجود بطارية جوال، كانت موجودة أسفل أحد مقاعد المركبة.

وحذر صاحب المركبة من نسيان أية أشياء داخل المركبات تحتوى على بطاريات شحن، لأنها تتعرض للحرارة وتؤدي بالضرورة إلى الانفجار.

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وفي وقت سابق، باشرت فرق الدفاع المدني، إخماد حريق في أعشاب وحشاش بمنطقة جبلية في أبها بمنطقة عسير، تسبب في احتراق مركبة.

الدفاع المدني يباشر 

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها في “تويتر”: “إن مدني أبها أخمد حريقًا في أعشاب وحشائش بمنطقة جبلية، نتج عنه احتراق مركبة، ولا إصابات”.

وقبل أيام، أخمد الدفاع المدني ‎بالرياض، حريقًا في ورشة بحي السلي، مؤكدًا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

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أسباب انفجار المركبات احتراق مركبة بطارية شحن تفاعل رواد السوشيال ميديا فيديو متداول

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