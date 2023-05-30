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طائرة صينية تقوم بمناورة خطيرة أمام أخرى أمريكية
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طائرة صينية تقوم بمناورة خطيرة أمام أخرى أمريكية

طائرة صينية تقوم بمناورة خطيرة أمام أخرى أمريكية

طائرة صينية تقوم بمناورة خطيرة أمام أخرى أمريكية
٠١:٣٣:٣٨ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام طائرة صينية بمناورة وُصفت بالخطرة أمام طائرة أمريكية فوق بحر الصين الجنوبي.

مناورة خطيرة

وعلق الجيش الأمريكي على المناورة بقوله: “إن مناورة الطيار الصيني كانت عدوانية وغير ضرورية وإن ذلك لم يكن تصرف فردي منه بل جزء من نمط أوسع.

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يذكر أن الحادثة وقعت الأسبوع الماضي وقام الجيش الأمريكي برفع السرية عن المقطع قبل قليل.

مناورات عسكرية

الجدير بالذكر أن الصين أجرت قبل أشهر مناورات عسكرية الواسعة النطاق بالذخيرة الحية حول جزيرة تايوان .

وانطلقت هذه المناورات التي أصبحت ردا صينيا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إلى تايوان.

وحينها، طالبت اليابان بوقف المناورات العسكرية الصينية فورًا، بعد سقوط 5 صواريخ في المنطقة الاقتصادية اليابانية الاستثنائية.

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الكلمات الدلالية:
أمريكا الصين طائرة مناورة

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