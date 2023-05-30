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لحظات تحبس الأنفاس.. إنقاذ طفلتين داخل سيارة مشتعلة قبل ثوان من انفجارها
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لحظات تحبس الأنفاس.. إنقاذ طفلتين داخل سيارة مشتعلة قبل ثوان من انفجارها

لحظات تحبس الأنفاس.. إنقاذ طفلتين داخل سيارة مشتعلة قبل ثوان من انفجارها

لحظات تحبس الأنفاس.. إنقاذ طفلتين داخل سيارة مشتعلة قبل ثوان من انفجارها
٠١:٠١:٢٥ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أنقذ رجل طفلتين من الموت حرقًا داخل سيارة مشتعلة، في اللحظات الأخيرة قبل أن تنفجر بشكل مفاجئ.

إنقاذ طفلتين:

وفي التفاصيل، فقد ساق القدر رجل أمريكي لإنقاذ الطفلتين عندما كان هو وزوجته يقودان سيارتهما لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في مقاطعة نافاجو من ولاية أريزونا بالولايات المتحدة.

واكتشفا الزوجان سيارة تحترق، وكان داخلها طفلتان صغيرتان محاصرتان، بينما تعالت صرخات الوالدين طلباً للنجدة، وهذا ما جعل سام يسارع إلى إنقاذ الطفلتين.

كانتا محتجزتين في المقعد الخلفي:

قرر الرجل البالغ من العمر 30 عاماً، التوقف بسرعة بعد رؤية ألسنة اللهب تنطلق من سيارة كانت تُقِلُّ أسرة مكوّنة من أربعة أفراد، قبل أن ينزل الوالدين من مقاعدهما الأمامية، تاركين طفلتيهما محتجزتين في المقعد الخلفي.

لم يتمكنا من فتح البابين الخلفيين:

وقال الرجل لشبكة فوكس نيوز: “كان الوالدان في حالة من الرعب والهلع يصرخان ويضربان النوافذ الخلفية بأيديهما العارية، عندما لم يتمكنا من فتح البابين الخلفيين، وكانت الطفلتان البالغتان عامين وثلاثة أعوام من العمر تصرخان برعب شديد في الوقت الذي بدأ فيه الحريق ينتشر بسرعة وقوة”

انفجار السيارة:

وأضاف: “قفزت للمساعدة، وقمت بضرب النافذة الأمامية بحجر وكسرت الزجاج لفتح الأبواب من الداخل وأنقذت الطفلتين الصغيرتين بأمان، قبل ثوانٍ فقط من تحول السيارة إلى كرة نارية”

وبعد حوالي 20 ثانية انتشر الحريق من كتلة المحرك إلى كابينة السيارة، قبل أن تصل النيران إلى خزان الوقود الذي انفجر محدثاً صوتاً أرعب المتواجدين في المكان.

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