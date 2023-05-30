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إقرار كتاب “علوم الأرض والفضاء” ضمن ‎مسارات الثانوية بدء من العام الدراسي المقبل
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إقرار كتاب “علوم الأرض والفضاء” ضمن ‎مسارات الثانوية بدء من العام الدراسي المقبل

إقرار كتاب “علوم الأرض والفضاء” ضمن ‎مسارات الثانوية بدء من العام الدراسي المقبل

إقرار كتاب “علوم الأرض والفضاء” ضمن ‎مسارات الثانوية بدء من العام الدراسي المقبل
١٢:٣٤:١٩ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أقرّت وزارة التعليم تدريس كتاب “علوم الأرض والفضاء” ضمن المناهج الدراسية في نظام مسارات الثانوية بدءاً من العام الدراسي المقبل 1445هـ.

نحو علوم الفضاء 

يأتي ذلك إسهاماً في تنمية الاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب والطالبات نحو علوم الفضاء، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الخاصة بالمقررات الدراسية، والتطورات الحديثة والمعايير العلمية والوطنية في هذا المجال.

العلوم الطبيعية 

ويتيح كتاب “علوم الأرض والفضاء” للطلبة تطوير قدراتهم في العلوم الطبيعية والتطبيقية في المرحلة الثانوية، والتي تشكل نحو 50% من مجالات التعلم في المسار العام ومسار علوم الحاسب والهندسة ومسار الصحة والحياة.

عدد ساعات التعلم

وذلك من خلال ربط النظرية بالتطبيق في عمليات التعليم والتعلم، وزيادة ساعات التعلم في مواد العلوم الطبيعية والتطبيقية، إلى جانب تقديم مواد جديدة “علوم الأرض والفضاء، علم البيانات، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وفي المجال الهندسي”.

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الظواهر الطبيعية

ويتناول المقرر الدراسي الجديد مقدمة في علم الأرض والفضاء، واستكشاف العلاقة بين الأرض والهواء والفضاء والماء والكائنات الحية، إضافة إلى الربط بين الظواهر الطبيعية المهمة في الكون؛ كالخسوف والكسوف ومنازل القمر.

ويأتي إقرار الوزارة للمادة الدراسية الجديدة في إطار حرصها على مواكبة التطلعات والأهداف المستقبلية؛ الرامية لإعداد مواطن منافس عالمياً، من خلال الارتقاء بنواتج التعلّم بما يواكب المتغيرات العالمية، ويتوائم مع متطلبات المستقبل وسوق العمل.

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أخبار السعودية اليوم إقرار كتاب علوم الفضاء المرحلة الثانوية تدريس علوم الفضاء وزارة التعليم

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