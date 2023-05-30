بعد بريطانيا.. ألمانيا تأمر مواطنيها بتناول لقمة واحدة من “اللحم” يوميًا

تواصل- فريق التحرير:

بعد أزمة الغذاء التي ضربت بريطانيا والتي امتدت إلى بلدان أوروبية أخرى، جاء دور ألمانيا لتطالب مواطنيها بالاكتفاء بأكل “لقمة واحدة” من اللحم يوميًا كحد أقصى.

وحسب وسائل إعلام، فإن السلطات الألمانية، طالبت مواطنيها بأكل 10 غرامات من اللحم يومياً كحد أقصى وهو ما يعادل لقمة واحدة وذلك بهدف محاربة تغير المناخ والحفاظ على البيئة، وتقليل استهلاك اللحوم من قبل المواطنين.

وحسب وسائل الإعلام، فقد لقي هذا الإجراء ترحيباً من الأحزاب اليسارية في ألمانيا.

بنوك الطعام في بريطانيا:

وفي سياق موازٍ كشفت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا أن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها قد زاد بنسبة 37% بمستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس الماضي.

وأوضحت أن أكثر من مليون طرد غذائي قُدمت لأطفال، وأنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها بزيادة 38% على أساس سنوي.

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مسلسل الكفر بالنعم

وبدأت هذه الظواهر في الصعود والانتشار، بعد استمرارا لمسلسل الكفر بالنعم وهدر النعم في دول الغرب دون رقيبو لا وازع ديني.

ووثق مقطع فيديو متداول، في أكتوبر الماضي، قيام نشطاء نباتيين في لندن بسكب المئات من لترات الألبان في الشوارع.

ويطالب النشطاء النباتيون الحكومة البريطانية بسن قانون ينص على منع الناس بالقوة من أكل اللحوم وحظر تناول منتجاتها.

وأقدموا في المقطع، على سكب الحليب وسط الطريق العام بعد أخذه من المتاجر على مرأى ومسمع من المارة على الرغم من أزمة الغذاء الطاحنة التي تضرب العالم.

مشاهد لهدر الطعام في الغرب

وكان مقطع فيديو متداول، قد وثق في وقت سابق، مشاهد لاحتفالات وألعاب تُضحك الحاضرين وتستفز الجوعى وغير الجوعى، يتراشقون بالمحاصيل تارة بآلاف أطنان البرتقال وتارة أخرى بآلاف الأطنان من الطماطم.

وأظهر المقطع، مشاهد لآخرين يقيمون مهرجانًا في بحر من الطحين المهدور ويغرقون بعضهم بالبيض، وحين يحتجون على كثرة النعم وانخفاض أسعارها يسكبونها في الشوارع أو يحرقونها.

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أزمة غذاء خانقة

يأتي ذلك فيما تعاني العديد من دول الغرب من أزمة غذاء خانقة، وباتت أرفف المتاجر خاوية من العديد من الأطعمة والأغذية، التي كانت تتوافر بالأطنان من قبل.

كما وثقت المشاهد الحياة المترفة ووفرة الطعام التي جعلتهم يبطرون بالنعمة ويهدرونها، يتقاذفون البيض ويسكبون الحليب في الشوارع ويدهسون البرتقال والطماطم بأرجلهم وجعلوا البطيخ أحذية يلبسونها.

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