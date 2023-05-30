قرار مفاجيء بالكويت بشأن بيع الدواجن الحية

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طالبت الهيئة العامة للغذاء والتغذية في الكويت، بضرورة إلغاء نشاط بيع الدواجن الحية بالمحال في القطاع السكني، والاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المستهلك.

مطالب بإلغاء بيع الدواجن الحية

وأوضحت الهيئة، في بيان لها: “أنه من الضروري إلغاء نشاط بيع الدواجن الحية والاكتفاء بترخيص معارض بيع الدجاج المبرد فقط، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المستهلك، بناء على إفادة مدير إدارة المسالخ، ونائب المدير العام لشؤون التفتيش والرقابة، وعملا بالرأي القانوني الصادر من إدارة الشؤون القانونية”.

واستندت الهيئة في طلبها، إلى تصريحات مسؤول مسلخ الأحمدي، الذي يشرح فيه بشكل تفصيلي الأضرار والسلبيات الناتجة عن وجود محال بيع وذبح وتجهيز الدواجن الحية، وقيامها بإجراءات الذبح والتنظيف في المناطق السكنية.

تطبيق القراره في هذه الحالة

وتابعت هيئة التغذية: “أنه بناء على ما سبق، وحرصاً على المصلحة العامة وضمان سلامة المستهلكين، يرجى الإيعاز للمختصين بسرعة اتخاذ اللازم بهذا الشأن”.

وأكدت مصادر مطلعة، وفقا لـ”القيس”، أن هذا القرار سيطبق حال إقراره على محال بيع الدجاج الحي التابعة للجمعيات التعاونية وأفرعها في مناطق السكن الخاص، أما ما يتعلق بالسكن الاستثماري فستتم مناقشة الأمر والاجتماع بين الجهات المعنية لاتخاذ الإجراء المطلوب بعد الدراسة”.

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