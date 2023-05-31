تنبيه مهم من أمن الطرق بمنطقة جازان

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أصدر “أمن الطرق”، تنبيها مهما لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان، استنادا إلى توقعات المركز الوطني للأرصاد، كما حذر من قيادة السيارات في بعض الطرق.

أجزاء من منطقة جازان

وأشار “أمن الطرق”، عبر “تويتر”، إلى تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان في : كل من ( الحرث – الدائر – الريث – العارضة – العيدابي – ال فطيحة – فيفا – هروب)

وقال الحساب الرسمي: نود التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله أمطار خفيفة إلى متوسطة يُصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية مما يحد من مدى الرؤية الأفقية ،لذا نأمل أخذ الحيطة أثناء القيادة متمنين السلامة للجميع.

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وفي السياق ذاته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس أمس هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول.

أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق

وأوضح المركز بأن هذه الحالة تكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، والحدود الشمالية.