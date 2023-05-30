“كلكم راعٍ”.. خطوات مهمة للأم قبل فطام طفلها

تواصل- فريق التحرير:

جاء في الأثر : ” كلكم راع وكلم مسؤول عن رعيته”، والعناية بالأطفال من أهم أمور الرعاية وأوجبها داخل الأسرة.

ومن الأمور المهمة في الرعاية الاعتناء برضاع الطفل حتى الفطام، حيث يجب أن تعرف الأم هل الطفل مستعد للفطام أم لا؟ ويكون هذا الاستعداد من خلال خطوات تقوم بها قبل فطام الطفل ومنها:

خطوات فطام الطفل:

1-صرف نظر الطفل عن الثدي وزجاجة الحليب: يمكن أن تقوم الأم بلفت أنظار الطفل لأشياء أخرى عندما يطلب الرضاعة، مثل: الألعاب، والألوان، وتُحاول تأخير الحليب بقدر المستطاع، حيث سيُساعد هذا في إدراك الطفل بأن الحليب لم يُصبح متاح في كل وقت.

2- تقليل مدة الرضاعة: على الأم أن تقوم بتقليل الوقت الذي يرضع فيه حتى وإن رفض الطفل، فتُوقفه عن الرضاعة وتُعطيه بعض الأطعمة أو تلعب معه.

3- التوقف عن خطوات الفطام لوقت قليل: وذلك في حالة عدم تقبل الطفل لهذا الأمر، فيُفضل أن يُعطى الطفل استراحة ليومين ليحصل على حاجته من حليب الثدي، ثم إعادة المحاولة مرّة أخرى، فهذا يُساعده على الاسترخاء.

4- إدخال الطعام الصلب للطفل: بعد مرور ستة أشهر من رضاعة الطفل لحليب الثدي أو الحليب الصناعي على الأم أن تبدأ في إدخال الأطعمة الصلبة للنظام الغذائي الخاص بالطفل، وفي نفس الوقت يجب على الأم أن تبدأ في تقليل مرّات الحليب على مدار اليوم.

5- تغيير روتين الرضاعة : يعتاد الطفل على الرضاعة في أماكن معينة، لكن على الأم أن تقوم بتغيير المكان، ليشعر الطفل بأن هناك تغييرًا يطرأ على هذا الأمر، وهذا يُسهل من فطام الطفل.

6- أخذ الطفل في نزهات: يُنصح بالإكثار من نزهات الطفل في المرحلة التي تسبق الفطام النهائي، فهذا سيشغله كثيرًا، وخاصةً عند أخذه في مكان ليلعب فيه.

اقرأ أيضا

للأمهات.. 6 خطوات للتخلص من التوتر الناتج عن فطام طفلك