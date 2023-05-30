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يخدم مليوني مستفيد.. توقيع عقود مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان
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يخدم مليوني مستفيد.. توقيع عقود مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان

يخدم مليوني مستفيد.. توقيع عقود مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان

يخدم مليوني مستفيد.. توقيع عقود مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان
١٢:٠٤:٤٦ ص، الأربعاء، ١١ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان، لخدمة مليوني مستفيد.

تفاصيل المشروع

وأوضحت الوزارة أن المشروع يخدم 9 مسارات، بوجود 47 حافلة، وعبر 84 نقطة توقف، خلال 18 ساعة على مدار اليوم.

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وفي وقت سابق، كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن 4 إسهامات لها في مجال خدمة البيئة، مؤكدة اهتمامها وحرصها على حماية البيئة والمواد الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى لاستخدام المواد المعاد تدويرها بهدف تعزيز التنمية المستدامة.

4 إسهامات للوزارة

وعن إسهامات الوزارة في مجال خدمة البيئة، أضافت أنها كالتالي:

اعتماد طرق الإصلاح المطورة لصيانة ورفع كفاءة الطرق.

تقنين المحسنات الإسفلتية في مختلف الطرق.

برنامج إعادة تدوير واستخدام المخلفات ضمن طبقات الرصف.

تطوير الخلطات الإسفلتية لمعالجة العيوب السطحية للطرق

3 مواد مستخدمة

أبرز المواد المعاد تدويرها لاستخدامها في الطرق:

1- الإسفلت القديم ناتج الكشط.

2- الطبقات الحصوية والترابية القديمة.

3- المطاط الناتج من طحن إطارات السيارات القديمة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم النقل العام جازان مشروع الحافلات وزارة النقل

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