يخدم مليوني مستفيد.. توقيع عقود مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان، لخدمة مليوني مستفيد.
تفاصيل المشروع
وأوضحت الوزارة أن المشروع يخدم 9 مسارات، بوجود 47 حافلة، وعبر 84 نقطة توقف، خلال 18 ساعة على مدار اليوم.
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وفي وقت سابق، كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن 4 إسهامات لها في مجال خدمة البيئة، مؤكدة اهتمامها وحرصها على حماية البيئة والمواد الطبيعية.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى لاستخدام المواد المعاد تدويرها بهدف تعزيز التنمية المستدامة.
4 إسهامات للوزارة
وعن إسهامات الوزارة في مجال خدمة البيئة، أضافت أنها كالتالي:
اعتماد طرق الإصلاح المطورة لصيانة ورفع كفاءة الطرق.
تقنين المحسنات الإسفلتية في مختلف الطرق.
برنامج إعادة تدوير واستخدام المخلفات ضمن طبقات الرصف.
تطوير الخلطات الإسفلتية لمعالجة العيوب السطحية للطرق
3 مواد مستخدمة
أبرز المواد المعاد تدويرها لاستخدامها في الطرق:
1- الإسفلت القديم ناتج الكشط.
2- الطبقات الحصوية والترابية القديمة.
3- المطاط الناتج من طحن إطارات السيارات القديمة.