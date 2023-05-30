يخدم مليوني مستفيد.. توقيع عقود مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود مشروع النقل العام بالحافلات في حاضرة جازان، لخدمة مليوني مستفيد.

تفاصيل المشروع

وأوضحت الوزارة أن المشروع يخدم 9 مسارات، بوجود 47 حافلة، وعبر 84 نقطة توقف، خلال 18 ساعة على مدار اليوم.

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وفي وقت سابق، كشفت وزارة النقل والخدمات اللوجستية عن 4 إسهامات لها في مجال خدمة البيئة، مؤكدة اهتمامها وحرصها على حماية البيئة والمواد الطبيعية.

وأوضحت الوزارة أنها تسعى لاستخدام المواد المعاد تدويرها بهدف تعزيز التنمية المستدامة.

4 إسهامات للوزارة

وعن إسهامات الوزارة في مجال خدمة البيئة، أضافت أنها كالتالي:

اعتماد طرق الإصلاح المطورة لصيانة ورفع كفاءة الطرق.

تقنين المحسنات الإسفلتية في مختلف الطرق.

برنامج إعادة تدوير واستخدام المخلفات ضمن طبقات الرصف.

تطوير الخلطات الإسفلتية لمعالجة العيوب السطحية للطرق

3 مواد مستخدمة

أبرز المواد المعاد تدويرها لاستخدامها في الطرق:

1- الإسفلت القديم ناتج الكشط.

2- الطبقات الحصوية والترابية القديمة.

3- المطاط الناتج من طحن إطارات السيارات القديمة.