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غداً.. تحويل الدراسة عن بعد في مدارس صامطة والعارضة
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غداً.. تحويل الدراسة عن بعد في مدارس صامطة والعارضة

غداً.. تحويل الدراسة عن بعد في مدارس صامطة والعارضة

غداً.. تحويل الدراسة عن بعد في مدارس صامطة والعارضة
١٠:٤٢:٢٥ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قررت إدارة تعليم جازان، تحويل الدراسة عن بعد، ليوم غد الأربعاء، في مدارس صامطة والعارضة.

الدراسة عن بعد

وأوضح متحدث تعليم جازان، في بيان عبر “تويتر”، أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية، تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الأربعاء 11/11/ 1444هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي ،في مكتبي تعليم صامطة والعارضة والمدارس التابعة لهما.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

هطول أمطار رعدية

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.
حركة الرياح السطحية

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الدراسة عن بعد العارضة تعليق الدراسة تعليم جازان جازان صامطة

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