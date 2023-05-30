مداهمة منزل في الرياض ظهرًا.. فكانت المفاجأة الصادمة (فيديو)

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داهمت قوات من شرطة منطقة الرياض منزلًا في أحد الأحياء السكنية، لتتمكن من ضبط مروجي مواد مخدرة وأسلحة نارية وذخيرة.

مداهمة المنزل

وحسب فيديو نشرته وزارة الداخلية عبر “سناب شات”، فقد تمكنت شرطة منطقة الرياض من إحباط ترويج مادة الحشيش المخدر و19 ألف و973 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي والقبض على مروجيها.

وأضاف البيان، أن المضبوطين مقيم من الجنسية الباكستانية ومواطن، حيث اتخذا أحد أحياء جنوب مدينة الرياض مقرًا لتخزين وترويج سمومهما وضبط بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة حية ومبلغ مليون و32 ألفًا و400 ريال.

وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى جهة الاختصاص.

🎥 | عمليات أمنية متواصلة .. شرطة منطقة الرياض تحبط ترويج مادة الحشيش المخدر و(19,973) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/yq5kPVykQa — الأمن العام (@security_gov) May 30, 2023

ضبط 4 مهربين

ومؤخرًا، ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، القبض على (4) أشخاص لترويجهم مواد مخدرة .

وأوضحت شرطة منطقة الرياض، أنه تم اتخاذ اللازم حيال الواقعة وفقا للنظام.

ضبط مروجي المخدرات

من جهتها نظمت وزارة الشؤون الإسلامية، برامج للتحذير من آفة المخدرات في 47مسجدًا وجامعًا ومدرسة بمنطقة تبوك.

وأعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية، عبدالله العنزي اليوم الخميس، إن الوزارة، ممثلة بفرعها في منطقة تبوك، نظمت عددًا من البرامج للتحذير من آفة المخدرات في 47 مسجدًا وجامعًا ومدرسة بالمنطقة، وذلك خلال الفترة من الرابع والعشرين حتى الثلاثين من شهر شوال للعام 1444هـ.

أهم القضايا والموضوعات

وقال العنزي إن البرامج التي نظمتها الوزارة تناولت موضوعات آفة المخدرات، وشملت الآتي:

-التحذير من خطر التدخين والمخدرات

-التحذير من المسكرات والمخدرات

خطورة المخدرات على الجيل المسلم الشباب والمخدرات

دور رفقاء السوء في التدخين والمخدرات.

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