الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
للمواطنين فقط.. فرص توظيف برواتب مجزية
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للمواطنين فقط.. فرص توظيف برواتب مجزية

للمواطنين فقط.. فرص توظيف برواتب مجزية

للمواطنين فقط.. فرص توظيف برواتب مجزية
١١:٠٠:١٠ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للمواطنين فقط، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مدير تنفيذي أول – عمليات الأمن السيبراني.

مساعد أول – مبيعات ميدانية للشركات الصغيرة الحجم (ملحوظة).

مساعد أول – خدمات مندوبي المستشفى (خط أنابيب).

تمهير – مراقبة الائتمان (الرياض).

مساعد أول – مركز الاتصال.

تمهير – خدمات مندوبي المستشفى.

أخصائي – مشرفة حضانة.

مساعد أول – مقدمة رعاية.

والمزيد …

عن الشركة:

بوبا العربية للتأمين التعاوني هي شركة تأمين مساهمة سعودية، تأسست في الأول من مايو عام 2008م، يبلغ رأس مال الشركة أربعمئة مليون ريال سعودي، يتمثل نشاط شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في تقديم كافة خدمات التأمين الطبي، حيث بدأت أولى نشاطها منذ عام 1997م من خلال الشراكة بين مجموعة بوبا العالمية ومجموعة ناظر.

طريقة التقديم:

أوضحت بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 30 مايو 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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