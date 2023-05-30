الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. تساقط برد كثيف غرب حائل
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شاهد.. تساقط برد كثيف غرب حائل

شاهد.. تساقط برد كثيف غرب حائل

شاهد.. تساقط برد كثيف غرب حائل
١٠:٥٧:٠٧ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق تساقط كثيف لحبات البرد غرب حائل مساء اليوم الثلاثاء.

برد كثيف غرب حائل

وأظهر مقطع فيديو وثقته عدسة “بندر الحواس”، ونشره حساب “طقس الحجاز”، عبر “تويتر”، برد كثيف غرب حائل، وسط حالة من التقلبات الجوية تشهدها العديد من المناطق.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

في حين لاتزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى اعلى من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الأوسط والجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج.

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بندر الحواوس طقس الحجاز

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية برد بردية حائل حائل طقس المملكة

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