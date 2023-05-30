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بنظام التعاقد.. جامعة القصيم تعلن عن فتح باب التقديم على 363 وظيفة أكاديمية

بنظام التعاقد.. جامعة القصيم تعلن عن فتح باب التقديم على 363 وظيفة أكاديمية

بنظام التعاقد.. جامعة القصيم تعلن عن فتح باب التقديم على 363 وظيفة أكاديمية
١٠:٠٩:٠١ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب التقديم لعدد (363) وظيفة أكاديمية لشغلها عن طريق نظام العقود (دوام كامل) بالكفاءات الوطنية المؤهلة في التخصصات التالية:

التخصصات المتاحة

– إدارة الأعمال
– إدارة العمليات
– المحاسبة
– المالية
– المراجعة
– المحاسبة الإدارية
– المحاسبة والتمويل
– العلوم الاقتصادية
– الاقتصاد والتمويل
– الاقتصاد
– بحوث التسويق
– التسويق
– نظم معلومات الموارد البشرية
– الموارد البشرية
– السلوك التنظيمي
– إدارة سلاسل الإمداد
– التصميم الجرافيكي
– إنترنت الأشياء
– علوم البيانات
– شبكات الحاسب
– التعليم الإلكتروني
– التعليم عن بعد
– أمن المعلومات
– الإحصاء التطبيقي
– بحوث العمليات
– الإحصاء الرياضي
– الإحصاء
– أصول الفقه
– القانون
– الأنظمة
– القانون الجنائي
– قانون المرافعات
– الأدب والنقد
– النحوث والصرف
– اللغة العربية وآدابها
– اللغويات الحاسوبية
– تطوير الويب
– علم الاجتماع
– الخدمة الاجتماعية
– اللغة الإنجليزية
– اللغويات التطبيقية
– اللغويات النظرية
– الترجمة
– الآثار والعمارة
– التاريخ الاسلامي
– التاريخ الحديث
– الجغرافيا
– نظم المعلومات الجغرافية
– علم اللغة التطبيقي
– المعلوماتية الصحية
– الوبائيات وصحة البيئة
– علم البكتيريا والفطريات
– الإحصاء الطبي
– الكيمياء الحيوية الطبية
– علم الأمراض
– علم وظائف الأعضاء
– الطوارئ
– الجراحة العامة
– الأدوية والعلاجات
– النساء والولادة
– التشريح والأنسجة
– المختبرات الطبية
– الأحياء الدقيقة
– الكيمياء الحيوية
– تقنيات الأشعة
– علوم الأشعة
– التقنيات الطبية الحيوية
– الفيزياء
– الكيمياء
– الأحياء
– الإحصاء
– الرياضيات
– إنتاج النبات ووقايته
– إنتاج الحيوان وتربيته
– الطب البيطري
– علوم الأغذية وتغذية الانسان
– التربية البدنية
– التدريب الرياضي
– الإدارة الرياضية
– علوم الحركة
– الإرشاد النفسي
– تعلم الآلة
– علوم الحاسب
– تقنية المعلومات
– الحوسبة السحابية
– هندسة الحاسب
– شبكات نظم المعلومات
– التصميم المعماري
– العمارة
– الهندسة المعمارية
– التصميم الداخلي
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة المدنية
– الهندسة الميكانيكية
– طب الفم واللثة
– طب الأسنان
– جراحة الوجه والفكين
– الاستعاضة السنية
– طب المجتمع
– الصيدلانيات
– الكيمياء الصيدلية
– علم الأدوية والسموم
– التمريض
– العلاج الطبيعي
– تصميم الأزياء
– العلوم الطبية الأساسية
– الباطنية
– التغذية الإكلينيكية
– (تخصصات أخرى)

للإطلاع على كافة التخصصات المطلوبة: إضغط هنا

الرتب الأكاديمية:

– أستاذ
– أستاذ مشارك
– أستاذ مساعد

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من الأحد القادم 1444/11/15 هـ عن طريق الرابط: إضغط هنا ويستمر حتى الخميس 1444/11/19هـ.

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جامعة القصيم فرص وظائف وظائف أكاديمية

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