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مأساة الطفل ريان تتكرر بدولة عربية.. الغرق ينهي حياة عدد من الأطفال

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مأساة الطفل ريان تتكرر بدولة عربية.. الغرق ينهي حياة عدد من الأطفال

مأساة الطفل ريان تتكرر بدولة عربية.. الغرق ينهي حياة عدد من الأطفال

مأساة الطفل ريان تتكرر بدولة عربية.. الغرق ينهي حياة عدد من الأطفال
١٠:٥٧:٠٦ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت فرق الحماية المدنية بمدينة سطيف بالجزائر من انتشال جثة طفل، سقط في بئر، في مأساة جديدة، تعيد التذكير بالطفل المغربي ريان.

انتشال طفل آخر

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن فرق الدفاع المدني في انتظار انتشال جثة طفل آخر، والعملية مازالت متواصلة.

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شهدت الأردن في وقت سابق، حادثة مشابهة لحادثة الطفل الريان الذي خطف أنظار العالم في المغرب، قبل أشهر، بعد سقوطه في بئر عميقة.

انهيارات داخل بئر

وتفصيلا، أوضح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن بلاغاً ورد لغرفة عمليات دفاع مدني العقبة وشرطة العقبة يفيد بتعرض شخصين لانهيار أتربة عليهما داخل بئر يصل عمقه الى 30 مترا أثناء قيامهما بأعمال صيانة له بمنطقة بئر مذكور.

وأضاف أن الفرق المتخصصة تمكنت من إنقاذ أحدهما وتحريره ونقله لأقرب مستشفى، في حين حاولت تحرير وإنقاذ الشخص الآخر وهو من جنسية عربية.

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