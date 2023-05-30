تراجع أسعار العقارات بشكل مفاجئ.. تعرف على السبب

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تشهد أسعار العقارات انخفاضًا ملحوظًا بشكل مفاجئ، وذلك بسبب حالة الركود التي يعاني منها سوق العقار.

حالة ركود

أكد ذلك الخبير والمطور العقاري، ماجد العرابي الحارثي، مشيرًا إلى أنه يوجد حالياً انخفاض في أسعار العقارات المعروضة للبيع.

وأضاف خلال حديثه على قناة “السعودية”، أن السوق العقاري حالياً يشهد حالة من الركود، والعديد من الوحدات العقارية الجاهزة لم تباع.

تفاوض وهدايا

وأوضح الحبير العقاري، أنه في السابق كان لا يوجد تفاوض مع المطور العقاري، بشأن أسعار الوحدات، ولكن الآن يوجد تفاوض وهدايا.

واختتم تصريحاته أن المطور العقاري كان يبيع الوحدات قبل الانتهاء من إنشائها وتجهيزها بالكامل، أما الآن ينتظر 4 أو 5 أشهر ولا تباع.

#نشرة_الرابعة | الخبير والمطور العقاري ماجد العرابي الحارثي: نشهد ركودا في السوق العقاري حاليا والعديد من الوحدات العقارية الجاهزة لم تبع @majedawad6 pic.twitter.com/c4bOj3G9xF — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 30, 2023

ارتفاع سابق

ومؤخرًا سجل القطاع العقاري ارتفاعًا بنسبة 18.3%، وذلك الأسبوع الماضي، نتيجة تنفيذ صفقة بيع ‏مخطط أراضٍ تجاري في مدينة الرياض بحي النظيم.

وجاءت الصفقة التي بلغت قيمتها الإجمالية 532.5 مليون ريال لترفع مؤشر قياس القطاع العقاري، بحسب “الاقتصادية”.

وهذه الصفقة كانت على مساحة إجمالي للمخطط وصلت إلى 484.1 ألف متر مربع، بمتوسط سعر ‏‏1.100 ريال للمتر المربع.

وشكلت نحو 29.0% من إجمالي قيمة صفقات القطاع ‏التجاري، وشكلت نحو 13.7% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.‏

الصفقات العقارية

وللأسبوع الثاني على التوالي، استقر إجمالي قيمة ‏الصفقات العقارية مع نهاية التعاملات عند مستوى 3.9 مليار ريال.

ودفعت ‏بقيمة صفقات القطاع التجاري إلى الارتفاع عند مستوى 1.8 مليار ريال “47.2 % من إجمالي قيمة ‏الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية.

واستعاد القطاع عافيته التي افتقدها طوال أسابيع ماضية، وسجل إجمالي قيمة صفقاته الأسبوعية ارتفاعًا 10.5%.

واستقر على أثره عند أدنى من 1.8 مليار ريال “44.9% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق ‏العقارية”.

في المقابل، استمر إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي في التراجع للأسبوع الثاني على ‏التوالي، مسجلاً انخفاضا 18.4%.

واستقر على أثر ذلك التراجع عند مستوى 307 ملايين ريال ‏‏”7.9 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية”.‏

نشاط القطاع العقاري

وفي منتصف الشهر الجاري، سجل القطاع العقاري ارتفاعًا جديدًا ليعوض بعض خسائره التي مني بها طوال الـ11 شهرًا الماضية منذ ‏مطلع النصف الثاني من العام الماضي.

وتحسن أداء المؤشر العام للقطاع وسجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية الأسبوعية مع نهاية ‏الأسبوع الماضي عند مستوى 2.5 مليار ريال.

أسباب نشاط القطاع العقاري

ومن أهم أسباب نشاط القطاع العقاري – بحسب “الاقتصادية” ما يلي:

1- نشاط القطاع التجاري وارتفاعه 59.1% على مستوى قيمة صفقاته خلال الأسبوع، ‏ليسجل النشاط الإجمالي للسوق ارتفاعا أسبوعيا بنسبة 18.5%.

2- ارتفاع قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعًا أسبوعيًا ‏قياسيًا وصلت نسبته إلى 31.5%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق بأكثر من ‏ثلث قيمته.

3- ارتفاع عدد صفقات القطاع التجاري بنسبة 3.9%، وارتفاع إجمالي ‏القطاعين الزراعي والصناعي بنسبة قياسية وصلت إلى 36.7%.

4- ارتفاع عدد العقارات المبيعة بنسبة 7.7%، مقارنة بانخفاضه خلال الأسبوع الأسبق ‏بنسبة 6%، واستقر حجم المبيعات الأسبوعية للسوق عند مستوى 3.5 ألف عقار ‏مبيع.

وفيما يخص إجمالي مساحة الصفقات العقارية المنفذة خلال الأسبوع، فقد سجل ارتفاعًا قياسيًا ‏بنسبة بلغت 46.3%، مقارنة بانخفاضه القياسي خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 26.6%.

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