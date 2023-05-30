تطبيق يساعد في علاج كسل العين لدى الأطفال

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تمكن أطباء متخصصون في العيون، وعلماء الرياضيات ومصممو الألعاب في جامعة ساوث هامبتون، من تطوير تطبيق، للهواتف الذكية يهدف إلى تحسين العلاج الحيوي للأطفال الذين يعانون من الغمش، وهو ضعف بصري شائع، يُعرف أيضاً باسم “العين الكسولة”.

علاج كسل الطفل

وأوضح موقع “مديكال إكسبريس”، أن حوالي واحد من كل 50 طفلاً يعانون من هذه المشكلة الصحية.

وكسل العين لدى الطفل يحدث عندما لا تطوّر العين رابطاً قوياً بدرجة كافية مع الدماغ، ويمكن علاجها عادةً ببساطة ونجاح من خلال علاج الانسداد أو “الترقيع”.

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ويتضمن العلاج تغطية العين السليمة لفترة محددة، عادة 3 ساعات في اليوم لمدة 6 أشهر، مما يجبر العين “الكسولة” على العمل.

أهمية استمرار العلاج

ويؤكد الأطباء، أهمية يستمر الأطفال في العلاج، لكن لا تزيد نسبة نجاح العلاج عن 50% بسبب عدم الالتزام.

وبواسطة استخدام مناهج جديدة من الرياضيات الحسابية والذكاء الاصطناعي، يستشعر التطبيق ما إذا كان الطفل يرتدي رقعة العين بشكل صحيح أم لا، وإذا لم يكن كذلك، تطالبهم اللعبة بتصحيح ذلك عن طريق رسائل تشجيعية لهم.

وخلال التطبيق، يلعب الأطفال مع بامبو الباندا وصديقه الروبوت بوب اللذين يعيشان في محمية طبيعية. ويصادفون حيوانات أخرى في البرية، ويساعدون بوب في الحفاظ على المحمية وإعادة تدوير النفايات.

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