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برعاية وزير الداخلية.. تدشين 7 خدمات من الأمن العام في منصة أبشر

برعاية وزير الداخلية.. تدشين 7 خدمات من الأمن العام في منصة أبشر

برعاية وزير الداخلية.. تدشين 7 خدمات من الأمن العام في منصة أبشر
٠٩:٥٩:٣٩ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي ، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض اليوم ، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر.

وحضر مدير مركز المعلومات الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من قيادات وزارة الداخلية، تدشين الخدمات الجديدة.

وشملت الخدمات المدشنة:

1- خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد)

2- التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر (أبشر أفراد)

3- نقل ملكية السلاح المتاحة عبر (أبشر أفراد)

4- التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر (أبشر حكومة)

5- إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر (أبشر أفراد)

6- إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر (أبشر أعمال – تم)

7- تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر (أبشر أعمال – بوابة أمن).

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تمكين التحول الرقمي

ويأتي تدشين هذه الخدمات؛ امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي، واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات، عبر شراكتها الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ومركز المعلومات الوطني.

وذلك يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية اليوم خدمات الأمن العام منصة أبشر وزارة الداخلية

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