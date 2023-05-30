الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
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أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وبشرى من سكني وحساب المواطن

أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وبشرى من سكني وحساب المواطن

أهم 10.. أوامر ملكية جديدة وبشرى من سكني وحساب المواطن
٠٨:٥٩:٥٣ م، الثلاثاء، ١٠ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

أوامر ملكية عاجلة بترقية هؤلاء في عدد من الجهات والوزارات

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.. المزيد هنا

بشرى من سكني لمستفيدي منتج البناء الذاتي

زف برنامج سكني، بشرى لمستفيدي منتج البناء الذاتي، إحدى باقات التمويل.. المزيد هنا

قرار.. الأربعاء والخميس بلا حضور في جميع مدارس مركز جمعة ربيعة

بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرر تحويل الدراسة عن بُعد عبر منصة مدرستي.. المزيد هنا

أسد طليق في الرياض.. وتحرك عاجل من القوات الخاصة للأمن البيئي

تمكنت القوات الخاصة للأمن البيئي على حيوان مفترس مهدد بالانقراض (أسد)، طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.. المزيد هنا

تنطلق بعد ساعات.. كل ما تريد معرفته عن حركة النقل الداخلي على مستوى إدارات التعليم

تنطلق بعد ساعات (غدًا الأربعاء) عملية إدخال رغبات النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1444هـ والتي تستمر.. المزيد هنا

توضيح من حساب المواطن بشأن دعم يونيو وموعد الاستحقاق والأهلية

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر “يونيو” لم تصدر حتى الآن.. المزيد هنا

موظف بنك - السعودية -- حساب المواطن

تهز دولة خليجية.. يطعن شقيقه الطبيب في صالة الأفراح أمام الجميع (فيديو)

أفادت وسائل إعلام كويتية، بأن منطقة الرقعي شهدت جريمة بشعة هزت الجميع.. المزيد هنا

تنبيه من”المرور” بخصوص رخصة السير الرقمية

نشرت إدارة المرور “إنفوجراف” للتوضيح بمميزات رخصة القيادة ورخصة السير الرقمية.. المزيد هنا

هيئة النقل - المرور

توضيح من التأمينات بشأن صرف راتب التقاعد قبل عيد الأضحى

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، موعد صرف رواتب التقاعد شهريًا.. المزيد هنا

توضيح مهم من التأمينات حول الجمع بين وظيفتين

بالتفاصيل.. الجيش اللبناني يُحرر المواطن المختطف مشاري المطيري

أعلنت قناة  الإخبارية – منذ قليل-  في نبأ عاجل أن مخابرات الجيش اللبناني حررت المواطن المختطف مشاري المطيري، في بيروت، واعتقلت بعض المطلوبين.. المزيد هنا

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