“أرامكو” تعلن عن تدشين مشروع شاهين للطاقة المتكاملة في كوريا الجنوبية

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أعلن النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، زياد المرشد، عن مشروع ضخم وعملاق يخدم هدف ‎أرامكو في أن تكون شركة “طاقة متكاملة.

مشروع شاهين للبتروكيماويات

وقال المرشد إنه تم وضع حجر الأساس لمشروع شاهين للبتروكيماويات، بدولة كوريا الجنوبية، والذي تبلغ قيمته نحو 26 مليار ريال.

ولفت المسؤول إلى أن هذا الاستثمار يعد من أكبر استثمارات أرامكو الدولية.

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أعلن عملاق النفط السعودي “أرامكو” عن استهدافها مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين، مع استمرار سياسة التوزيعات الأساسية للشركة إلى ما بعد عام 2024 بجانب آلية التوزيعات الإضافية.

مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين

وقال النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين في أرامكو، زياد المرشد: “إن هدف الآلية الجديدة التي تم اعتمادها للتوزيعات النقدية الإضافية المرتبطة بالأداء المالي للشركة هو مشاركة المزيد من الأرباح مع المساهمين”.

وأكد المرشد على استمرار سياسة التوزيعات الأساسية للشركة إلى ما بعد عام 2024 بجانب آلية التوزيعات الإضافية، وفقاً لـ”العربية”.